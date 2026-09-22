Persib Bandung Istirahatkan Pemain 4 Hari Usai Tanding di Jakarta, Seoul dan Jepara

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat jatah libur selama empat hari setelah menyelesaikan rangkaian pertandingan tandang yang cukup padat sepanjang September 2026.

Skuad Maung Bandung dijadwalkan kembali menjalani latihan pada Jumat, 25 September 2026.

Waktu istirahat tersebut diberikan setelah Dedi Kusnandar dan kawan-kawan menuntaskan tiga pertandingan tandang secara beruntun. Persib Bandung lebih dulu menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Setelah pertandingan tersebut, tim besutan Igor Tolic melanjutkan perjalanan ke Seoul, Korea Selatan. Persib Bandung menghadapi FC Seoul dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL Two).

Perjalanan panjang itu kemudian berlanjut ke Jepara. Persib Bandung menutup rangkaian laga tandangnya dengan menghadapi Persijap pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Jadwal yang cukup padat dengan perjalanan antarkota hingga ke luar negeri membuat pemain membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menilai keputusan memberikan waktu istirahat kepada pemain merupakan hal yang wajar.

"Istirahat beberapa hari, saya pikir sangat layak didapatkan," kata Tolic.

Menurut Tolic, para pemain sudah menjalani rangkaian pertandingan dengan intensitas tinggi. Karena itu, waktu libur bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan kebugaran sebelum tim kembali menjalani program latihan.