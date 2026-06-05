Statistik Mentereng di Thailand! Phillerson Dirumorkan Jadi Amunisi Baru PSMS Medan

Skuad PSMS Medan. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Rumor transfer kembali menghangat di bursa pemain jelang musim 2026/2027. Kali ini, PSMS Medan dikabarkan tengah mendekati winger asal Brasil, Phillerson Natan Silva de Oliveira.
Kehadiran sang pemain di Kota Medan dalam beberapa hari terakhir langsung menarik perhatian suporter Ayam Kinantan.
Nama Phillerson mulai ramai diperbincangkan setelah dirinya terlihat berada di Stadion Teladan saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia U-19.
Momen tersebut semakin mengundang spekulasi karena pemain berusia 27 tahun itu juga terlihat mengenakan jersey PSMS Medan.
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Meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub, kemunculan Phillerson di tengah aktivitas PSMS membuat banyak pihak menduga proses negosiasi sedang berlangsung.
Sejumlah suporter pun mulai menyambut positif kabar tersebut mengingat kebutuhan tim untuk memperkuat sektor sayap jelang kompetisi musim depan.
Phillerson bukan nama asing di sepak bola Asia Tenggara. Pemain kelahiran Guarulhos, Brasil, itu telah menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Thailand.
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Sebelum memperkuat Trat FC, ia sempat bermain untuk Nakhon Si United dan beberapa klub lainnya di Negeri Gajah Putih.
Bersama Trat FC pada musim 2025/2026, Phillerson tampil cukup konsisten. Ia mencatatkan 29 penampilan di Thai League 2 dengan kontribusi 9 gol dan 9 assist. Catatan tersebut menunjukkan peran pentingnya dalam membantu produktivitas serangan tim sepanjang musim.
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