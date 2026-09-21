Samuel Otusanya Debut Bersama Arema FC, Dapat Sambutan 4.000 Aremania

Samuel Otusanya debut bersama Arema FC saat melawan Persik Kediri. Penyerang Nigeria itu mendapat dukungan 4.000 Aremania. (Dok. Arema)
JawaPos.com - Samuel Otusanya langsung mendapat kesempatan debut bersama Arema FC setelah resmi didatangkan. Penyerang asal Nigeria tersebut tampil saat Singo Edan menghadapi Persik Kediri pada 18 September.
Debut tersebut terasa spesial bagi Otusanya karena ia langsung merasakan dukungan Aremania yang hadir di Stadion Kanjuruhan. Melalui media sosial, pemain berusia 22 tahun itu mengaku bangga bisa mengenakan seragam Arema FC untuk pertama kalinya.
Otusanya juga menyampaikan terima kasih kepada sekitar 4.000 Aremania yang datang memberikan dukungan kepada Singo Edan.
"Bangga bisa melakukan debut di hadapan para penggemar kami. Kita akan terus bekerja keras bersama-sama. Terima kasih, Aremania. Ready to work and fight for this shirt. Salam satu jiwa!!!," tulis Samuel Otusanya melalui Instagram.
Setelah menjalani debut, Otusanya bertekad bekerja keras untuk memberikan kontribusi bagi Arema FC. Ia ingin menunjukkan perjuangan terbaiknya selama membela Singo Edan.
Pada pertandingan melawan Persik Kediri, Otusanya baru dimainkan pada babak kedua. Pelatih Marcos Santos memasukkannya ketika Arema FC membutuhkan tambahan daya gedor dalam kondisi skor 1-1.
Namun, penampilan perdana Otusanya belum memberikan dampak signifikan terhadap permainan Arema FC. Berdasarkan statistik I.League, ia belum mampu melepaskan tendangan maupun menciptakan peluang selama berada di lapangan.
Mantan pemain Nautico tersebut juga tidak banyak mendapatkan sentuhan bola. Selama 33 menit bermain setelah menggantikan Gabriel Silva, Otusanya tercatat hanya melakukan lima umpan.
Meski demikian, kesempatan debut tersebut menjadi awal bagi Otusanya untuk beradaptasi dengan permainan Arema FC dan kompetisi di Indonesia.
Aksi Otusanya kembali dinantikan ketika Arema FC menjamu Bhayangkara FC pada 10 Oktober mendatang.
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Jawa Pos
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