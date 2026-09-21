Jalani Tur 14 Ribu Kilometer, Igor Tolic Puas Persib Bandung Bungkam Persijap Jepara

Igor Tolic memberikan apresiasi atas kinerja anak asuhnya setelah Persib Bandung menang atas Persijap Jepara. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengaku senang timnya meraih kemenangan atas Persijap Jepara pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027. Kemenangan tersebut terasa spesial karena mereka berhasil menutup perjalanan tandang panjang sejauh 14 ribu kilometer dalam 17 hari terakhir dengan hasil manis.

Persib Bandung menang tipis 2-1 saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9). Tim berjuluk Pangeran Biru itu bisa dibilang meraih kemenangan dengan susah payah.

Persib Bandung sempat dikejutkan lewat gol penalti tuan rumah Jose Lopez atau Pirulo pada menit ke-13. Namun, juara bertahan menunjukkan mentalitasnya karena berhasil membalikkan keadaan berkat gol Thom Haye pada menit ke-21 dan Uilliam Barros pada menit ke-55.

Kemenangan tersebut menjadi penutup manis bagi rangkaian tiga pertandingan tandang Persib Bandung dalam 17 hari terakhir. Setelah kalah 1-2 dari Persija Jakarta, Pangeran Biru kemudian menang 1-0 atas FC Seoul di ajang AFC Champions League Two sebelum kembali membawa pulang tiga poin dari Jepara.

Rentang perjalanan panjang tersebut turut menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Persib Bandung. Tolic menyebut timnya telah menempuh perjalanan sekitar 13.000 hingga 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir.

"Akhirnya, saya merasa senang setelah, saya rasa menempuh perjalanan sekitar 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir, dan melakoni tiga pertandingan, kita mengakhirinya dengan tiga poin. Saya pikir ini sangat layak kita dapatkan," kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (21/9).

Bicara pertandingan, Tolic mengakui Persib Bandung meraih kemenangan dengan tidak mudah. Persijap Jepara mampu memberikan tekanan dan membuat Pangeran Biru berjuang sepanjang laga.

"Tidak mudah datang ke sini. Kami tentu saja pada akhirnya sudah menduga bahwa tim lawan akan memberikan tekanan, tetapi inilah karakter kami, kami berjuang sampai akhir," ujar Tolic.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri catatan minor Persib Bandung saat menghadapi Persijap Jepara. Pada musim lalu, Pangeran Biru tidak berhasil mengalahkan Laskar Kalinyamat - julukan Persijap Jepara - dengan catatan satu kalah dan satu imbang.