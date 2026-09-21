Eks AS Roma Nemanja Radonjic Diklaim Sepakat Gabung Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta tampaknya masih terus bergerak aktif di bursa transfer Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut diklaim telah mengamankan jasa winger Serbia, Nemanja Radonjic.

Rumor Radonjic ke Persija Jakarta sedianya sudah santer sejak bulan Agustus lalu. Namun, rumor eks pemain AS Roma itu sempat meredup. Sampai akhirnya pada beberapa hari terakhir, rumor tersebut kembali muncul ke permukaan.

Media asal Serbia, Mozart Sport, melaporkan bahwa Persija Jakarta dan Radonjic telah menjalin komunikasi yang lebih serius. Bahkan, pemain berusia 30 tahun tersebut diklaim telah menerima tawaran yang diberikan Macan Kemayoran.

“Awalnya, kabar tersebut hanya sebatas rumor biasa, tetapi kemudian mulai mengarah pada pembicaraan yang lebih serius,” tulis Mozart Sport dalam instagramnya, dikutip Senin (21/9/2026).

“Sejumlah jurnalis dan orang dalam sepak bola di Asia kini tidak lagi memiliki keraguan: Nemanja Radonjic telah menerima tawaran dari Persija Jakarta dan dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan klub tersebut,” sambungnya.

Terkait kontrak, Radonjic disebut akan berseragam Persija Jakarta selama satu musim ke depan. Dalam kontraknya juga disebut terdapat opsi perpanjangan satu tahun.

“Radonjic disebut akan menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan berikutnya,” ungkap Mozart Sport.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang mengarah Persija Jakarta bakal memperkenalkan Radonjic sebagai rekrutan anyar. Bukan tidak mungkin eks pemain Torino itu menjadi kejutan Macan Kemayoran, mengingat saat ini berstatus tanpa klub.