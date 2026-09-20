Menang Lawan Java United, Fabio Calonego Belum Puas dengan Performa Persija Jakarta

Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego. (Dok. Fabio Calonego)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengalahkan Java United di pekan ketiga Super League. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (19/9).
Kemenangan Persija disambut dengan rasa senang oleh Fabio Calonego. Meskipun demikian, ia masih merasa kurang puas dengan permainan timnya.
"Pertandingan tandang, pertandingan yang sulit, jauh dari performa yang bagus, tapi senang dengan hasilnya dan usaha tim," tulis Fabio Calonego di Instagram.
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Jika melihat statistik pertandingan, Persija punya banyak peluang dan selalu menebar ancaman ke pertahanan Java United. Melansir laman I League, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut punya enam tendangan mengarah ke gawang.
Bahkan, akurasi tendangan para pemain Persija sangat baik dibandingkan Java United. Berdasarkan catatan statistik, Persija mencatatkan 66 persen akurasi tendangan berbanding 44 persen milik Java United.
Meskipun demikian, Persija tetap memenangkan pertandingan berkat gol tunggal Arlyansyah. Hasil tersebut membuat Macan Kemayoran tidak pernah kalah dalam tiga laga beruntun.
Fabio Calonego menjadi pilihan utama di lini tengah Persija. Gelandang 29 tahun tersebut bermain selama 77 menit dan digantikan Ivan Mamut.
Secara statistik, Fabio banyak membantu penyerangan Persija. Pemain asal Brasil tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan dua tendangan tidak tepat sasaran.
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