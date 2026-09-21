Kompak! Tiga Klub Promosi Belum Menang di Super League 2026/2027

Isenmulang Kalteng FC terpuruk di dasar klasemen sementara super league. (Istimewa)
JawaPos.com - Tiga klub promosi kompak mencatatkan hasil minor di awal kompetisi Super League 2026/2027.
Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Isenmulang Kalteng FC, belum meraih kemenangan dalam tiga laga yang telah dijalani.
Garudayaksa FC memiliki hasil yang agak sedikit baik dibandingkan kedua klub promosi lainnya.
Tim berjuluk Spirit of Garuda itu memang belum mencatat kemenangan, namun sudah mencetak poin di musim perdananya.
Garudayaksa FC mengemas dua poin dari dua hasil imbang dalam tiga laga yang telah dimainkan ketika menghadapi Java United (1-1), dan Persebaya Surabaya (1-1).
Tim asuhan Milos Joksic itu menderita satu kekalahan dari Persik Kediri dengan skor 0-2.
Baca Juga:MLSC Jakarta Raya Hadirkan Juara Baru, Muhammadiyah Sapen Masih Dominasi KU-12 di Yogyakarta
Catatan dua poin tersebut membuat Garudayaksa FC kini menghuni peringkat ke-13 di papan klasemen sementara Super League 2026/2027.
Mereka unggul satu poin atas Java United yang berada di bawahnya, dan hanya terpaut tiga angka saja dari Persita Tangerang yang berada di peringkat ke-10.
Sementara, PSS Sleman belum berhasil meraih kemenangan di Super League 2026/2027. Tim asuhan Pieter Huistra itu menelan kekalahan beruntun dalam tiga laga awal musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022