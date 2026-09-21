Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 21 September 2026 | 16.45 WIB

Kompak! Tiga Klub Promosi Belum Menang di Super League 2026/2027

Isenmulang Kalteng FC terpuruk di dasar klasemen sementara super league. (Istimewa) - Image

Isenmulang Kalteng FC terpuruk di dasar klasemen sementara super league. (Istimewa)

JawaPos.com - Tiga klub promosi kompak mencatatkan hasil minor di awal kompetisi Super League 2026/2027.

Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Isenmulang Kalteng FC, belum meraih kemenangan dalam tiga laga yang telah dijalani.

Garudayaksa FC memiliki hasil yang agak sedikit baik dibandingkan kedua klub promosi lainnya.

Tim berjuluk Spirit of Garuda itu memang belum mencatat kemenangan, namun sudah mencetak poin di musim perdananya.

Garudayaksa FC mengemas dua poin dari dua hasil imbang dalam tiga laga yang telah dimainkan ketika menghadapi Java United (1-1), dan Persebaya Surabaya (1-1).

Tim asuhan Milos Joksic itu menderita satu kekalahan dari Persik Kediri dengan skor 0-2.

Catatan dua poin tersebut membuat Garudayaksa FC kini menghuni peringkat ke-13 di papan klasemen sementara Super League 2026/2027.

Mereka unggul satu poin atas Java United yang berada di bawahnya, dan hanya terpaut tiga angka saja dari Persita Tangerang yang berada di peringkat ke-10.

Sementara, PSS Sleman belum berhasil meraih kemenangan di Super League 2026/2027. Tim asuhan Pieter Huistra itu menelan kekalahan beruntun dalam tiga laga awal musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cetak Gol Penyelamat! Hamra Hehanussa Ungkap Kunci Garudayaksa FC Tahan Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Gol Penyelamat! Hamra Hehanussa Ungkap Kunci Garudayaksa FC Tahan Persebaya

Senin, 21 September 2026 | 05.32 WIB

Isenmulang Kalteng FC Terpuruk di Dasar Klasemen, Kenji Nishioka: Kami Butuh Kemenangan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Isenmulang Kalteng FC Terpuruk di Dasar Klasemen, Kenji Nishioka: Kami Butuh Kemenangan!

Senin, 21 September 2026 | 05.00 WIB

Bantu Garudayaksa FC Curi Poin, Andik Vermansah Susah Tidur Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bantu Garudayaksa FC Curi Poin, Andik Vermansah Susah Tidur Hadapi Persebaya Surabaya

Minggu, 20 September 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore