Kompak! Tiga Klub Promosi Belum Menang di Super League 2026/2027

JawaPos.com - Tiga klub promosi kompak mencatatkan hasil minor di awal kompetisi Super League 2026/2027.

Garudayaksa FC, PSS Sleman, dan Isenmulang Kalteng FC, belum meraih kemenangan dalam tiga laga yang telah dijalani.

Garudayaksa FC memiliki hasil yang agak sedikit baik dibandingkan kedua klub promosi lainnya.

Tim berjuluk Spirit of Garuda itu memang belum mencatat kemenangan, namun sudah mencetak poin di musim perdananya.

Garudayaksa FC mengemas dua poin dari dua hasil imbang dalam tiga laga yang telah dimainkan ketika menghadapi Java United (1-1), dan Persebaya Surabaya (1-1).

Tim asuhan Milos Joksic itu menderita satu kekalahan dari Persik Kediri dengan skor 0-2.

Catatan dua poin tersebut membuat Garudayaksa FC kini menghuni peringkat ke-13 di papan klasemen sementara Super League 2026/2027.

Mereka unggul satu poin atas Java United yang berada di bawahnya, dan hanya terpaut tiga angka saja dari Persita Tangerang yang berada di peringkat ke-10.