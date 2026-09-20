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Andre Rizal Hanafi
Senin, 21 September 2026 | 05.32 WIB

Cetak Gol Penyelamat! Hamra Hehanussa Ungkap Kunci Garudayaksa FC Tahan Persebaya

Hamra Hehanussa. (Istimewa) - Image

Hamra Hehanussa. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC berhasil membawa pulang satu poin dari kandang Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9) malam.

Hasil tersebut terasa spesial bagi Garudayaksa FC karena mereka sempat tertinggal ketika pertandingan memasuki lima menit terakhir waktu normal. Persebaya membuka keunggulan melalui Alex Martins pada menit ke-85.

Namun, Garudayaksa FC tidak menyerah begitu saja. Empat menit berselang, Al Hamra Hehanussa mencetak gol penyama kedudukan yang membuat tim tamu terhindar dari kekalahan.

Hamra memanfaatkan bola yang mengarah ke tiang jauh sebelum melepaskan tendangan dan mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi Garudayaksa FC untuk mengamankan satu poin di markas Persebaya.

Usai pertandingan, Hamra mengaku senang bisa membantu tim mendapatkan hasil positif dalam laga yang tidak mudah tersebut.

"Untuk perasaannya sangat senang, karena ini pertandingan yang berat buat kita. Ya, akhirnya dikasih 1-1. Cukup senang untuk membantu teman-teman," ujar Hamra.

Bek Garudayaksa FC itu juga menceritakan proses terjadinya gol. Ia mengaku awalnya hanya berusaha bergerak menuju tiang kedua untuk mencari peluang.

"Ya sebenarnya itu nggak disangka-sangka juga. Buat lari saja ke tiang dua, bolanya pas ke tiang dua, saya lakukan tendangan," ungkapnya.

Gol tersebut tidak hanya menyelamatkan Garudayaksa FC dari kekalahan, tetapi juga menjadi gambaran semangat tim untuk terus berjuang sampai pertandingan berakhir.

Editor: Banu Adikara
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