Bantu Garudayaksa FC Curi Poin, Andik Vermansah Susah Tidur Hadapi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Andik Vermansah mengaku sempat susah tidur sebelum memimpin Garudayaksa FC menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9).

Kembali ke markas mantan klub, menjadi starter sekaligus kapten di hadapan puluhan ribu Bonek menjadi tantangan berat, tetapi dia sukses membantu Garudayaksa FC mencuri satu poin lewat skor 1-1.

Laga pekan ketiga Super League 2026/2027 tersebut berlangsung dramatis hingga menit-menit akhir.

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Persebaya Surabaya lebih dulu unggul melalui gol Alex Martins pada menit ke-85, tetapi Al Hamra Hehanussa menyamakan kedudukan empat menit berselang dan membuat Garudayaksa FC pulang ke Bekasi dengan satu poin.

Hasil imbang tersebut membuat Persebaya Surabaya mengoleksi lima poin dan berada di peringkat ke-7 klasemen.

Sementara itu, Garudayaksa FC masih berada di posisi ke-13 dengan raihan dua poin dari tiga pertandingan.

Kembali ke GBT Jadi Tantangan Berat Andik Vermansah Bagi Andik Vermansah, pertandingan melawan Persebaya Surabaya bukan sekadar laga biasa di awal musim.

Winger berusia 34 tahun itu kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo dengan status starter sekaligus kapten Garudayaksa FC, sebuah situasi yang membuat tekanan pertandingan terasa semakin besar.