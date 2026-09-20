Evaluasi Dua Laga Tandang, Kendal Tornado FC Mulai Bersiap Hadapi Barito Putera

Kendal Tornado FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC mulai mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya setelah melewati dua laga tandang pada awal kompetisi.
Laskar Badai Pantura membawa pulang empat poin dari dua pertandingan tersebut. Kendal Tornado FC lebih dulu mengalahkan De Reds FC dengan skor 1-0, sebelum bermain imbang 0-0 ketika menghadapi Persipura Jayapura.
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Stefan Keeltjes. Kendal Tornado FC masih memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalani pertandingan selanjutnya menghadapi Barito Putera di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (26/9/2026).
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Stefan menilai performa tim dalam dua pertandingan awal belum terlalu buruk. Meski demikian, ia mengakui target untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan belum sepenuhnya tercapai setelah hanya mampu bermain imbang melawan Persipura.
“Dua pertandingan awal ini tidak terlalu jelek. Walaupun kami tahu keinginannya bisa sapu bersih di setiap match, tapi kemarin kami draw,” kata Stefan setelah memimpin latihan di Charlie Training Center, Salamsari, Boja, Kabupaten Kendal, Minggu (20/9/2026).
Menurutnya, hasil dari dua pertandingan tersebut tetap memberikan pelajaran penting bagi tim. Evaluasi akan dilakukan untuk mencari sejumlah kekurangan yang masih terlihat di lapangan.
“Ada satu pelajaran yang kami ambil dari pertandingan kemarin dan itu menjadi evaluasi serta perbaikan di pertandingan berikutnya,” lanjutnya.
Persiapan menuju pertandingan melawan Barito Putera pun langsung dimulai. Pada sesi latihan pertama, para pemain menjalani aktivasi sekaligus evaluasi terhadap beberapa aspek permainan dari dua laga sebelumnya.
Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi perhatian utama adalah penyelesaian akhir. Stefan menyebut kemampuan mencetak gol masih perlu mendapat perhatian lebih dalam sesi latihan beberapa hari ke depan.
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