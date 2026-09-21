Kendal Tornado FC Belum Kebobolan, Fikron Ungkap Kunci Dua Clean Sheet

Kendal Tornado FC belum kebobolan dalam dua laga Championship 2026/2027. Fikron Afriyanto ungkap kunci pertahanan solid. (Dok. Kendal Tornado)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC mengawali perjalanan di Championship 2026/2027 dengan catatan positif. Dari dua pertandingan tandang yang telah dijalani, Laskar Badai Pantura berhasil mengamankan empat poin tanpa sekalipun kebobolan.
Kendal Tornado FC meraih kemenangan 1-0 atas De Reds FC pada pertandingan pertama. Setelah itu, mereka bermain imbang 0-0 ketika menghadapi Persipura Jayapura.
Dua hasil tersebut sekaligus menunjukkan solidnya lini pertahanan Kendal Tornado FC. Bek Laskar Badai Pantura, Fikron Afriyanto, mengapresiasi catatan dua clean sheet yang berhasil diraih timnya.
Menurut Fikron, keberhasilan menjaga gawang tetap aman bukan hanya hasil kerja para pemain belakang. Seluruh pemain memiliki peran ketika tim kehilangan penguasaan bola.
"Kunci utamanya ya komunikasi antarpemain dan saling percaya di lapangan. Kita sama-sama bekerja untuk tim ini dan saling membantu," kata Fikron seusai latihan, Senin (21/9/2026), dilansir Media Center Kendal Tornado FC.
Fikron sendiri baru bergabung dengan Kendal Tornado FC kurang dari satu bulan sebelum kompetisi dimulai. Pemain yang didatangkan dari Persijap Jepara tersebut mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam proses adaptasi.
Begitu pula ketika membangun komunikasi dengan Agung Prasetyo dan Dimas Sukarno yang menjadi bagian dari lini pertahanan Kendal Tornado FC. Keduanya sudah lebih dulu memperkuat Laskar Badai Pantura sejak musim lalu.
"Sebagai pemain profesional tentu kita semua harus cepat beradaptasi dengan pemain lain. Sejauh ini semua berjalan lancar," jelasnya.
Menurut Fikron, komunikasi dan rasa saling percaya menjadi bagian penting dalam menjaga organisasi permainan. Hal tersebut akan terus dibutuhkan karena perjalanan Kendal Tornado FC di Championship 2026/2027 masih panjang.
Empat poin dari dua laga tandang menjadi modal awal bagi tim besutan Stefan Keeltjes untuk menatap pertandingan berikutnya.
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