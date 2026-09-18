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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 05.05 WIB

Tahan Persipura Tanpa Gol, Kendal Tornado FC Jaga Tren Positif Jelang Laga Kandang Pertama

Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura. (Istimewa) - Image

Kendal Tornado FC vs Persipura Jayapura. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali menunjukkan konsistensinya pada awal Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Badai Pantura berhasil menahan tuan rumah Persipura Jayapura dengan skor 0-0 dalam pertandingan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (18/9) sore.

Hasil tersebut membuat Kendal Tornado FC belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal kompetisi. Sebelumnya, tim asal Kendal itu sukses meraih kemenangan 1-0 ketika bertandang ke markas De Reds FC.

Pelatih Kendal Tornado FC, Stefan Keeltjes, mensyukuri tambahan satu poin yang didapat timnya. Apalagi, pertandingan melawan Persipura kembali dimainkan sebagai laga tandang.

“Ini hasil yang patut disyukuri. Bagi kami, ini adalah laga away dan bisa membawa pulang poin,” kata Stefan dalam jumpa pers seusai pertandingan.

Kendal Tornado FC sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol. Beberapa kesempatan lahir melalui skema serangan balik. Selain itu, Laskar Badai Pantura juga sempat mendapatkan penalti sebelum keputusan tersebut dibatalkan setelah ditinjau melalui VAR.

“Banyak kesempatan dari situasi counter attack maupun penalti (yang dibatalkan VAR), namun memang belum rezeki kita,” lanjutnya.

Stefan juga mengakui penampilan anak asuhnya belum berada pada level terbaik. Kondisi fisik menjadi salah satu faktor yang cukup memengaruhi permainan Kendal Tornado FC dalam pertandingan tersebut.

Menurutnya, sebagian besar pemain mengalami demam dan flu dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, para pemain tetap menunjukkan kerja keras hingga pertandingan berakhir.

Editor: Banu Adikara
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