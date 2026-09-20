Jadi Pahlawan Kontra Java United, Arlyansyah Ingin Terus Cetak Gol Buat Persija Jakarta

JawaPos.com - Winger muda Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan, menjadi pahlawan kemenangan timnya saat menghadapi Java United di pekan ketiga Super League 2026/2027.

Namun, Arlyansyah masih belum puas dan bertekad mencetak lebih banyak gol bersama Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta menang tipis 1-0 saat menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) malam WIB.

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Macan Kemayoran menang berkat gol semata wayang Arlyansyah pada menit ke-13.

Arlyansyah senang bisa membantu Persija Jakarta meraih poin penuh dalam laga tersebut.

Pemain berusia 20 tahun itu mengingatkan rekan setimnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.

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“Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan ini dan mendapat tiga poin. Dan mungkin untuk ke depannya kami akan lebih fokus lagi untuk mendapatkan tiga poin,” kata Arlyansyah usai laga, dikutip Minggu (20/9).

Bagi Arlyansyah, gol ke gawang Java United menjadi gol debutnya bersama Persija Jakarta pada Super League musim ini.