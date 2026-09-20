Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 21 September 2026 | 04.59 WIB

Java United Gagal Curi Poin di Kandang Persija, Fabio Lefundes Soroti Peluang yang Terbuang

Fabio Lefundes. (Istimewa) - Image

Fabio Lefundes. (Istimewa)

JawaPos.com - Java United FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam, Laskar Kepodang Emas kalah tipis 0-1.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak pemain Persija, Arlyansyah Abdulmanan, pada menit ke-13. Gol cepat itu menjadi pembeda hingga pertandingan berakhir.

Java United sebenarnya sudah berusaha memberikan perlawanan. Tim asuhan Fabio Lefundes beberapa kali mendapatkan peluang, terutama melalui skema serangan balik. Namun, kesempatan yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol.

Lefundes menilai hasil akhir pertandingan tidak sepenuhnya menggambarkan persiapan yang sudah dilakukan timnya. Menurutnya, Java United mampu menunjukkan perubahan permainan setelah melakukan sejumlah penyesuaian pada babak kedua.

“Setelah melakukan perubahan di babak kedua, pemain berhasil menekan dan memaksa Persija bermain di garis terakhir pertahanan mereka pada babak kedua. Sayangnya, kami tidak bisa memaksimalkan kesempatan untuk meraih hasil positif,” kata Fabio Lefundes.

Dari catatan pertandingan, Java United melepaskan enam percobaan dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara itu, penjaga gawang Java United, Jorge Meurer, juga harus bekerja keras sepanjang pertandingan.

Meurer tercatat melakukan empat penyelamatan untuk menjaga gawangnya dari ancaman Persija. Namun, satu gol Arlyansyah pada awal pertandingan akhirnya cukup bagi Macan Kemayoran untuk mengamankan tiga poin.

Kekalahan tersebut membuat Java United harus segera melakukan evaluasi. Laskar Kepodang Emas memiliki waktu cukup panjang sebelum kembali tampil di BRI Super League 2026/27.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jadi Pahlawan Kontra Java United, Arlyansyah Ingin Terus Cetak Gol Buat Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Pahlawan Kontra Java United, Arlyansyah Ingin Terus Cetak Gol Buat Persija Jakarta

Minggu, 20 September 2026 | 21.04 WIB

Shin Tae-yong Puji Persija Usai Kalahkan Java United, Sebut Pemain Tampil Sangat Baik - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Puji Persija Usai Kalahkan Java United, Sebut Pemain Tampil Sangat Baik

Minggu, 20 September 2026 | 17.53 WIB

Belum Terkalahkan! Arlyansyah Abdulmanan Bawa Persija Jakarta Bungkam Java United - Image
Sepak Bola Indonesia

Belum Terkalahkan! Arlyansyah Abdulmanan Bawa Persija Jakarta Bungkam Java United

Minggu, 20 September 2026 | 04.03 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore