Java United Gagal Curi Poin di Kandang Persija, Fabio Lefundes Soroti Peluang yang Terbuang

JawaPos.com - Java United FC harus mengakui keunggulan Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam, Laskar Kepodang Emas kalah tipis 0-1.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak pemain Persija, Arlyansyah Abdulmanan, pada menit ke-13. Gol cepat itu menjadi pembeda hingga pertandingan berakhir.

Java United sebenarnya sudah berusaha memberikan perlawanan. Tim asuhan Fabio Lefundes beberapa kali mendapatkan peluang, terutama melalui skema serangan balik. Namun, kesempatan yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol.

Lefundes menilai hasil akhir pertandingan tidak sepenuhnya menggambarkan persiapan yang sudah dilakukan timnya. Menurutnya, Java United mampu menunjukkan perubahan permainan setelah melakukan sejumlah penyesuaian pada babak kedua.

“Setelah melakukan perubahan di babak kedua, pemain berhasil menekan dan memaksa Persija bermain di garis terakhir pertahanan mereka pada babak kedua. Sayangnya, kami tidak bisa memaksimalkan kesempatan untuk meraih hasil positif,” kata Fabio Lefundes.

Dari catatan pertandingan, Java United melepaskan enam percobaan dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Sementara itu, penjaga gawang Java United, Jorge Meurer, juga harus bekerja keras sepanjang pertandingan.

Meurer tercatat melakukan empat penyelamatan untuk menjaga gawangnya dari ancaman Persija. Namun, satu gol Arlyansyah pada awal pertandingan akhirnya cukup bagi Macan Kemayoran untuk mengamankan tiga poin.