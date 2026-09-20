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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 16.25 WIB

Hattrick Juara Piala Soeratin, Bukti Nyata Persebaya Serius Bangun Pemain Muda

Tiga tim muda Persebaya Surabaya U-13, U-15, dan U-17 mendapat apresiasi di Stadion Gelora Bung Tomo setelah meraih hattrick juara Piala Soeratin Zona Jawa Timur. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Tiga tim muda Persebaya Surabaya U-13, U-15, dan U-17 mendapat apresiasi di Stadion Gelora Bung Tomo setelah meraih hattrick juara Piala Soeratin Zona Jawa Timur. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menorehkan hattrick juara Piala Soeratin Zona Jawa Timur melalui tim U-13, U-15, dan U-17 pada 2026.

Tiga kelompok usia tersebut kemudian mendapat apresiasi dengan menyaksikan langsung laga Persebaya Surabaya kontra Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026), sebagai bagian dari keluarga besar Green Force.

Tiga Kelompok Usia Sapu Bersih Trofi Jawa Timur

Tiga gelar Piala Soeratin Zona Jawa Timur menjadi bukti hasil pembinaan Persebaya Surabaya di level usia muda yang berlangsung secara berjenjang.

Persebaya U-13, U-15, dan U-17 sama-sama keluar sebagai juara dan untuk pertama kalinya Green Force mampu menyapu bersih tiga trofi kelompok usia tersebut dalam satu tahun penyelenggaraan.

Capaian itu sekaligus mengantarkan ketiga tim membawa nama Jawa Timur ke kompetisi tingkat nasional.

Direktur Amatir Persebaya, Saleh Hanifah, menilai keberhasilan tersebut lahir dari kerja bersama seluruh elemen yang terlibat dalam proses pembinaan.

"Pekan lalu, Persebaya berhasil menjuarai Zona Jawa Timur Piala Soeratin U-13, U-15, dan U-17. Ini merupakan hasil perjuangan bersama, mulai dari pengurus, manajer, pelatih, hingga pemain," ujar Saleh.

Tiga kelompok usia tersebut kini menghadapi tantangan baru karena harus kembali bertanding di level nasional.

Menurut Saleh, keberhasilan menjadi juara Jawa Timur bukan sekadar pencapaian, melainkan juga membawa tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan pada level yang lebih tinggi.

Editor: Edi Yulianto
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