Tavares Kecewa, Joksic Bersyukur! Persebaya Ditahan Garudayaksa FC

Persebaya gagal menang setelah ditahan Garudayaksa FC 1-1. Bernardo Tavares kecewa, sementara Milos Joksic bersyukur. (ANTARA/Rizal Hanafi)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares ingin anak asuhnya tampil lebih tajam pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Namun, keinginan itu gagal terwujud.
Bermain di kandang, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Green Force gagal meraih kemenangan. Toni Firmansyah dkk ditahan imbang 1-1 oleh tim promosi Garudayaksa FC kemarin (19/9) sore.
"Kami bermain jauh lebih bagus. Kami punya banyak peluang untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Saya sangat kecewa dengan hasil ini," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares setelah pertandingan.
Pantas kalau pelatih 46 tahun itu kecewa. Sebab, secara statistik Green Force lebih mendominasi. Dari data I.League, Persebaya mampu melepaskan 19 tembakan. Tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang. Namun, hanya satu yang berbuah gol, yakni melalui sundulan Alex Martins pada menit ke-85.
Garudayaksa FC mampu menyamakan skor melalui Hamra Hehanussa pada menit ke-89. Tavares kesal dengan gol tersebut.
"Karena itu adalah satu-satunya peluang yang didapat Garudayaksa FC di sepanjang laga kali ini. Saya kecewa, tapi tetap harus mengapresiasi para pemain," kata Tavares.
Selain faktor penyelesaian akhir, ada alasan lain yang membuat Green Force gagal menang. Salah satunya adalah absennya beberapa penggawa utama.
Francisco Rivera dan Ernando Ari tiba-tiba menghilang dari daftar susunan pemain. Padahal, keduanya selalu menjadi pemain utama dalam dua laga sebelumnya. Lantas, ke mana perginya dua pemain itu?
"Rivera dan Ernando mengalami cedera. Sayangnya, mereka mendapat cedera itu saat sesi latihan," kata Tavares.
Bagi Garudayaksa FC, hasil imbang jelas disyukuri.
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