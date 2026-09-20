Harusnya Kami Tidak Kebobolan! Bernardo Tavares Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Gagal Menang

Bernardo Tavares menyoroti kesalahan bola mati yang membuat Persebaya Surabaya gagal mempertahankan keunggulan atas Garudayaksa FC. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal mengamankan tiga poin setelah ditahan imbang Garudayaksa FC 1-1 pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026), meski sempat unggul hingga menit ke-84 dan memiliki 19 percobaan tembakan.

Bernardo Tavares menilai Green Force seharusnya bisa menjaga keunggulan karena gol penyama kedudukan lahir dari kesalahan antisipasi bola mati.

Keunggulan Persebaya Surabaya Buyar pada Lima Menit Terakhir Persebaya Surabaya sebenarnya berada di jalur kemenangan setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-84 melalui sundulan memanfaatkan umpan Jefferson Silva.

Gol tersebut membuat Green Force hanya membutuhkan beberapa menit untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Namun, keunggulan 1-0 itu hanya bertahan sekitar lima menit karena Garudayaksa FC mampu menyamakan skor pada menit ke-89.

Persebaya Surabaya akhirnya harus puas berbagi satu poin dalam pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027 tersebut.

Baca Juga: Reza Arya Pratama Ungkap Kekecewaan Usai Persebaya Surabaya Ditahan Imbang Garudayaksa FC

Hasil ini terasa mengecewakan karena Persebaya Surabaya memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencetak gol tambahan sepanjang pertandingan.

Green Force mencatatkan 19 percobaan tembakan dan mendapatkan sejumlah peluang, termasuk gol Miguel Pereira yang akhirnya dianulir VAR.

Bernardo Tavares mengakui anak asuhnya masih bisa menunjukkan permainan yang lebih baik, terutama pada babak pertama.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai beberapa peluang yang didapat Persebaya Surabaya seharusnya bisa dimaksimalkan sebelum pertandingan memasuki fase akhir.