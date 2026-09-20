PSS Sleman Kena Prank, Hanif Sjahbandi Justru Berlabuh di Arema FC

JawaPos.com – Nama Hanif Sjahbandi menyita perhatian. Pertengahan Juli lalu, dia diperkenalkan sebagai pemain baru PSS Sleman untuk Super League 2026-2027.

Bahkan, mantan pemain Persija Jakarta itu sempat bergabung latihan bersama Riko Simanjuntak dkk.

Namun, Hanif “menghilang” saat peluncuran tim PSS pada 8 Agustus lalu. Dia tidak ikut diperkenalkan. Penjelasan manajemen saat itu, Hanif sedang menjalani pemulihan cedera.

Nyatanya, Jumat (18/9) kemarin, pemain berusia 29 tahun itu malah diperkenalkan sebagai salah satu rekrutan lokal Arema FC.

Dia bakal berseragam Singo Edan selama semusim ke depan.

“Dia (Hanif) sudah mengenal klub, mengenal atmosfer di sini, dan tentu punya pengalaman yang bisa menjadi bagian dari perjalanan tim,” kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi.

Yusrinal menambahkan, kondisi Hanif memang belum 100 persen karena masih mengalami cedera.

“Karena itu, prosesnya kami siapkan secara bertahap dan terukur. Yang paling penting adalah memastikan dia benar-benar kembali dalam kondisi terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, manajemen PSS Sleman akhirnya angkat bicara terkait diperkenalkannya Hanif oleh Arema FC.