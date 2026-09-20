Prediksi Skor Persijap Jepara vs Persib Bandung: Maung Dibayangi Rekor Buruk

JawaPos.com - Persijap Jepara vs Persib Bandung menjadi salah satu pertandingan menarik pada pekan ketiga Super League 2026/27. Maung Bandung membidik kemenangan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB, tetapi dibayangi catatan buruk saat menghadapi Laskar Kalinyamat musim lalu. Persib Bandung gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan dengan Persijap pada musim lalu. Maung Bandung bahkan kalah 1-2 ketika bertandang ke Jepara dan hanya bermain imbang 0-0 saat Persijap datang ke Bandung.

Catatan tersebut membuat Persijap menjadi satu-satunya tim yang tidak berhasil dikalahkan Persib ketika Maung Bandung meraih gelar juara musim lalu.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic pun menyadari pertandingan di Jepara tidak akan mudah. Ia menilai Persijap memiliki permainan yang bagus meski belum mendapatkan poin dari dua laga awal musim ini.

"Saya sudah menyaksikan dua pertandingan awal mereka; mereka hanya kurang beruntung belum meraih poin, padahal permainan mereka sangat baik. Bertanding di Jepara selalu menjadi laga yang berat dan penuh tantangan," kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (20/9).

Persijap memang mengawali Super League 2026/27 dengan hasil kurang maksimal. Laskar Kalinyamat menelan kekalahan 0-2 dari Madura United dan kembali kalah 0-1 dari Borneo FC Samarinda.

Situasi tersebut membuat Persijap mengincar kemenangan perdana ketika menjamu Persib. Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal tambahan bagi tim asuhan Mario Lemos.

Di sisi lain, Persib datang dengan modal satu kemenangan dari dua pertandingan awal. Namun, Maung Bandung juga menghadapi persoalan kebugaran setelah menjalani perjalanan panjang dari Seoul, Korea Selatan.

Pertandingan melawan Persijap akan menjadi laga tandang ketiga secara beruntun bagi Persib setelah menghadapi Persija Jakarta dan FC Seoul.

Tolic mengatakan kondisi fisik pemain masih terus dipantau hingga menjelang pertandingan. Persib juga tidak bisa menjalani official training di Stadion Gelora Bumi Kartini karena sesi tersebut ditiadakan.