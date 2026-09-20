Persib Bandung Tandang ke Markas Persijap Jepara, Igor Tolic: Penuh Tantangan!

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut bakal bergulir di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menegaskan tidak anggap remeh Persijap Jepara. Menurutnya, laga melawan Laskar Kalinyamat - julukan Persijap Jepara - akan menjadi laga berat bagi anak asuhnya.

“Bertanding di Jepara selalu menjadi laga yang berat dan penuh tantangan," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (20/9/2026).

Persib Bandung sejatinya punya modal bagus dalam menatap laga tandang tersebut. Pasalnya, tim berjulukkan Pangeran Biru itu berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas FC Seoul pada laga pertama Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Namun, Persib Bandung tidak punya waktu persiapan yang cukup untuk menghadapi Persijap Jepara. Perjalanan panjang dari Seoul, Korea Selatan, tentu mempengaruhi kondisi para pemain Pangeran Biru.

Kondisi tersebut semakin menantang karena Persib Bandung tidak memiliki kesempatan untuk menjalani latihan resmi di stadion sehari sebelum pertandingan. Tolic pun memanfaatkan dua hari berada di Semarang untuk menggelar latihan dan menjaga kesiapan tim sebelum bertolak ke Jepara.

"Kami tiba di Semarang dan menggelar dua sesi latihan. Karena latihan resmi (official training) ditiadakan dan kami tidak bisa mencoba lapangan stadion, kami memanfaatkan dua hari di Semarang untuk berlatih di lapangan sekolah. Kami berharap kondisi rumput stadion besok dalam keadaan baik untuk permainan," terang Tolic.

Lebih jauh, Tolic telah menganalisis permainan Persijap Jepara di dua laga awal Super League 2026/2027. Juru taktik asal Kroasia itu menilai Laskar Kalinyamat bermain baik, namun belum beruntung.