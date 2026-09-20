Prediksi Skor Persijap Jepara vs Persib Bandung di Super League: Tuan Rumah Bisa Buat Kejutan!

JawaPos.com - Persijap Jepara akan menantang Persib Bandung pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027. Laskar Kalinyamat - julukan Persijap Jepara - bisa membuat kejutan dalam laga tersebut.

Persijap Jepara dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut menjadi ujian berat bagi kubu tuan rumah.

Terlebih, Persijap Jepara saat ini sedang dalam tren negatif. Laskar Kalinyamat menelan kekalahan dalam dua laga awal, dari Madura United (0-2) dan Borneo FC (0-1).

Dua kekalahan beruntun tersebut membuat manajemen melakukan perombakan pada kursi kepelatihan. Kini, Mario Lemos kembali ditunjuk sebagai pelatih, sementara Juan Cortes mengisi posisi Direktur Teknik.

Kehadiran Mario Lemos menjadi angin segar bagi skuad Laskar Kalinyamat. Juru taktik asal Portugal itu memiliki peran penting dalam membawa Persijap Jepara tidak terdegradasi ke kasta kedua pada musim lalu.

Sementara itu, Persib Bandung datang ke Gelora Bumi Kartini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Igor Tolic itu berhasil mencuri kemenangan tandang atas FC Seoul dengan skor 1-0 pada laga pertama Grup E AFC Champions League Two 2026/2027.

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Kemenangan tersebut sekaligus membawa Persib Bandung mengukir tinta sejarah sepak bola Tanah Air. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil mengalahkan klub Korea Selatan di kandang lawan.

Namun, pada kompetisi domestik, dalam hal ini Super League, Persib Bandung menelan kekalahan pahit pada laga pekan kedua. Pangeran Biru kalah tipis 1-2 saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).