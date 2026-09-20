Prediksi Skor Persijap Jepara vs Persib Bandung di Super League: Tuan Rumah Bisa Buat Kejutan!

Persijap Jepara siap membuat kejutan saat menjamu Persib Bandung. (Persijap)
JawaPos.com - Persijap Jepara akan menantang Persib Bandung pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027. Laskar Kalinyamat - julukan Persijap Jepara - bisa membuat kejutan dalam laga tersebut.
Persijap Jepara dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut menjadi ujian berat bagi kubu tuan rumah.
Terlebih, Persijap Jepara saat ini sedang dalam tren negatif. Laskar Kalinyamat menelan kekalahan dalam dua laga awal, dari Madura United (0-2) dan Borneo FC (0-1).
Baca Juga:Beckham Putra Akui Persib Kelelahan, Perjalanan Panjang Jadi Tantangan Lawan Persijap Jepara
Dua kekalahan beruntun tersebut membuat manajemen melakukan perombakan pada kursi kepelatihan. Kini, Mario Lemos kembali ditunjuk sebagai pelatih, sementara Juan Cortes mengisi posisi Direktur Teknik.
Kehadiran Mario Lemos menjadi angin segar bagi skuad Laskar Kalinyamat. Juru taktik asal Portugal itu memiliki peran penting dalam membawa Persijap Jepara tidak terdegradasi ke kasta kedua pada musim lalu.
Sementara itu, Persib Bandung datang ke Gelora Bumi Kartini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Igor Tolic itu berhasil mencuri kemenangan tandang atas FC Seoul dengan skor 1-0 pada laga pertama Grup E AFC Champions League Two 2026/2027.
Kemenangan tersebut sekaligus membawa Persib Bandung mengukir tinta sejarah sepak bola Tanah Air. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil mengalahkan klub Korea Selatan di kandang lawan.
Namun, pada kompetisi domestik, dalam hal ini Super League, Persib Bandung menelan kekalahan pahit pada laga pekan kedua. Pangeran Biru kalah tipis 1-2 saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Persib Bandung tentu tak ingin memperpanjang tren negatifnya di kompetisi Super League. Marc Klok dan kawan-kawan mengusung misi bangkit ke jalur kemenangan dan Persijap Jepara menjadi target terdekatnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022