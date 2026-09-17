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Andika Rachmansyah
Kamis, 17 September 2026 | 14.51 WIB

Persib Bandung Ukir Sejarah! Pecahkan Rekor 30 Tahun Klub Indonesia Tak Pernah Menang atas Tim Korea

Persib Bandung menghadapi FC Seoul di ACL Two. (Persib) - Image

Persib Bandung menghadapi FC Seoul di ACL Two. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung mengukir sejarah dalam sepak bola Indonesia. Pasalnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil mengalahkan klub Korea Selatan di kandang lawan.

Persib Bandung berhasil menumbangkan FC Seoul degan skor tipis 1-0 dalam laga perdana Grup E AFC Champions League Two 2026/2027. Gol kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh Julio Cesar pada menit kelima pada laga yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9).

Hasil kemenangan ini sekaligus membawa Persib Bandung mengukir sejarah penting bagi sepak bola Indonesia. Setelah penantian panjang 30 tahun, akhirnya klub Indonesia berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan dalam kompetisi Asia.

Kemenangan terakhir kali klub Indonesia atas wakil Korea Selatan terjadi pada 1996. Kala itu, PSM Makassar menang atas Pohang Steelers dengan skor 1-0 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada leg pertama Kualifikasi Asian Club Championship 1996/1997.

Sayangnya, PSM Makassar harus menelan pil pahit pada pertemuan kedua. Tim berjuluk Juku Eja itu kalah telak 0-4 dari Pohang Steelers.

Klub Indonesia kerap menjadi bulan-bulanan tim Korea Selatan dalam pertemuan di kompetisi antarklub Asia. Misalnya, ketika Persik Kediri dilumat Seongnam Ilhwa Chunma dengan skor Afrika 0-15 pada AFC Champions League 2004.

Sepanjang sejarah bergulirnya kompetisi Asia sejak 1967, klub Indonesia bahkan tidak pernah atas klub Korea Selatan saat pertandingan digelar di Negeri Ginseng.

Namun kini, catatan buruk tersebut berhasil dipatahkan oleh Persib Bandung. Juara bertahan Super League itu berhasil menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan atas tim Korea Selatan di kandang lawan.

Sementara itu, kemenangan atas FC Seoul membawa Persib Bandung kini memuncaki papan klasemen sementara Grup E ACL Two 2026/2027. Tim asuhan Igor Tolic itu memimpin dengan raihan tiga poin.

Editor: Edi Yulianto
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