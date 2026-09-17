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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 17 September 2026 | 07.48 WIB

Persib Bandung Tumbangkan FC Seoul di AFC League Two, Eliano Reijnders: Kemenangan Ini untuk Bobotoh

Aksi Eliano Reijnders saat Persib Bandung kalahkan FC Seoul. (Dok. Persib Bandung) - Image

Aksi Eliano Reijnders saat Persib Bandung kalahkan FC Seoul. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung membuat kejutan dengan berhasil mengalahkan FC Seoul di Grup E AFC League Two. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Seoul Word Cup Stadium, Rabu (16/9).

Datang sebagai tim tamu, Persib mampu menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Alhasil, mereka unggul lewat gol dari Julio Cesar pada menit kelima yang menjadi gol satu-satunya.

Eliano Reijnders: Kemenangan ini untuk Bobotoh

Melalui sosial media, Eliano Reijnders menuliskan bahwa tugas Persib di Seoul sudah selesai. Skuad Maung Bandung berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan kemenangan.

Kemenangan yang diraih Persib dipersembahkan Eliano Reijnders untuk Bobotoh. Pada laga melawan FC Seoul, Bobotoh terlihat datang di Seoul World Cup Stadium.

"Pekerjaan selesai di Seoul. Untuk kalian Bobotoh," tulis Eliano di Instagram.

Eliano Reijnders main tangguh di lini belakang

Igor Tolic mengandalkan Eliano Reijnders di lini belakang terutama di sisi kiri pertahanan. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 45 sentuhan bola.

Secara statistik permainan, bek 25 tahun tersebut bermain tangguh di lini belakang. Melansir Fotmob, Eliano mencatatkan empat aksi bertahan dengan melakukan tiga sapuan dan satu tekel.

Bek Timnas Indonesia tersebut sepertinya memang ditugaskan untuk menjaga pertahanan. Sebab, Eliano hanya punya tiga umpan ke sepertiga akhir dan tidak melakukan sentuhan di kotak penalti FC Seoul.

Editor: Estu Suryowati
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