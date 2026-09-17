Persib Bandung Tumbangkan FC Seoul di AFC League Two, Eliano Reijnders: Kemenangan Ini untuk Bobotoh

JawaPos.com - Persib Bandung membuat kejutan dengan berhasil mengalahkan FC Seoul di Grup E AFC League Two. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Seoul Word Cup Stadium, Rabu (16/9).

Datang sebagai tim tamu, Persib mampu menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Alhasil, mereka unggul lewat gol dari Julio Cesar pada menit kelima yang menjadi gol satu-satunya.

Eliano Reijnders: Kemenangan ini untuk Bobotoh Melalui sosial media, Eliano Reijnders menuliskan bahwa tugas Persib di Seoul sudah selesai. Skuad Maung Bandung berhasil menyelesaikan tugas tersebut dengan kemenangan.

Kemenangan yang diraih Persib dipersembahkan Eliano Reijnders untuk Bobotoh. Pada laga melawan FC Seoul, Bobotoh terlihat datang di Seoul World Cup Stadium.

"Pekerjaan selesai di Seoul. Untuk kalian Bobotoh," tulis Eliano di Instagram.

Eliano Reijnders main tangguh di lini belakang Igor Tolic mengandalkan Eliano Reijnders di lini belakang terutama di sisi kiri pertahanan. Ia bermain selama 90 menit dan melakukan 45 sentuhan bola.

Secara statistik permainan, bek 25 tahun tersebut bermain tangguh di lini belakang. Melansir Fotmob, Eliano mencatatkan empat aksi bertahan dengan melakukan tiga sapuan dan satu tekel.