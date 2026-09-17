Drama Gol Ari Maring: Semen Padang Bawa Tiga Poin dari Markas Persiraja

JawaPos.com - Semen Padang FC mengawali perjalanan di Grup A Championship 2026/2027 dengan hasil positif.

Kabau Sirah berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 1-0 di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Minggu (13/9) malam.

Pertandingan berjalan cukup ketat sejak menit awal. Bermain di hadapan pendukung Persiraja, Semen Padang harus menghadapi tekanan dari tuan rumah yang tampil agresif.

Namun, lini pertahanan Kabau Sirah mampu menjaga konsentrasi sehingga Persiraja kesulitan menemukan celah untuk mencetak gol.

Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang, Ari Maring, muncul sebagai penentu kemenangan setelah mencetak gol melalui sundulan.

Ari berhasil memanfaatkan umpan silang yang dikirimkan Zulkifli Lukmansyah. Dengan penyelesaian yang tepat, bola sundulannya bersarang di gawang Persiraja dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Semen Padang.

Gol tersebut sempat mendapat tinjauan dari Video Assistant Referee (VAR). Setelah proses pengecekan selesai, wasit akhirnya mengesahkan gol Ari Maring.

Usai pertandingan, Ari mengaku bersyukur bisa membantu Semen Padang meraih kemenangan pada pertandingan perdana. Ia juga mengakui atmosfer Stadion H. Dimurthala memberikan tekanan tersendiri bagi timnya.