Belum Terkalahkan! Arlyansyah Abdulmanan Bawa Persija Jakarta Bungkam Java United

JawaPos.com - Persija Jakarta menang tipis 1-0 atas Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam WIB.

Gol semata wayang pasukan Shin Tae-yong dicetak Arlyansyah Abdulmanan di menit ke-13.

Arlyansyah Abdulmanan Bawa Persija Unggul di Babak Pertama Persija Jakarta berhasil mendominasi permainan sepanjang laga. Sementara Java United hanya menunggu momentum serangan balik melalui umpan terobosan.

Java United menerapkan blok pertahanan rendah, namun tidak sulit bagi Persija untuk menggedor pertahanan lawan. Laga baru berjalan 13 menit, tim berjuluk Macan Kemayoran sudah berhasil unggul lewat sontekan Arlyansyah Abdulmanan.

Umpan Karim Memija berhasil dikonversikan menjadi gol oleh winger berusia 20 tahun itu. Java United mencoba mengembangkan permainan, namun gagal menciptakan peluang berbahaya.

Terhitung hanya peluang David Da Silva saja yang cukup membahayakan gawang Persija. Peluang tersebut mampu diantisipasi penjaga gawang Persija, Nadeo Argawinata.

Memasuki menit ke-33, Persija kembali menebar ancaman melalui upaya Fabio Calonego, namun belum membuahkan hasil. Persija mengulang cara yang sama seperti saat mencetak dua gol ke gawang Persib Bandung, dan pada gol pertama ke gawang Java United.

Namun lini belakang Java United tampil disiplin. Umpan-umpan yang diarahkan ke kotak penalti selalu mampu dipatahkan. Alhasil skor tipis 1-0 pun menutup jalannya babak pertama.