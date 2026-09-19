Garudayaksa FC Imbangi Persebaya 1-1, Gol Hamra Hehanussa Buyarkan Kemenangan Green Force

JawaPos.com - Garudayaksa FC menahan imbang Persebaya Surabaya 1-1 pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) sore.

Green Force sempat unggul melalui Alex Martins Ferreira pada menit ke-84, tetapi Al Hamra Hehanussa menyamakan skor lima menit kemudian untuk membawa Garudayaksa FC pulang dengan satu poin.

Persebaya Surabaya Dominan Mencari Gol sejak Babak Pertama Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal, tetapi berbagai peluang yang hadir belum mampu mengubah skor 0-0 hingga turun minum.

Yuran Fernandes Rocha Lopes, Jefferson Silva, Risto Mitrevski, Arief Catur Pamungkas, Malik Risaldi, hingga Miguel Pereira tercatat mendapatkan kesempatan untuk mengancam gawang Garudayaksa FC.

Tekanan Green Force sudah terlihat sejak menit ketiga ketika Yuran Fernandes melepaskan tembakan setelah mendapat peluang dari situasi serangan awal.

Diogo Ramalho juga menjadi salah satu pemain yang aktif membuka peluang, sementara Jefferson Silva mencoba peruntungan pada menit keenam, tetapi tembakannya masih melebar dari sasaran.

Garudayaksa FC bukan tanpa ancaman sepanjang babak pertama karena Alexsandar Busnic dan Carlo Patrick Armiento sempat mencoba menguji pertahanan Persebaya Surabaya.

Andik Vermansah juga mendapat peluang pada menit ke-34 setelah menerima kreasi Alfriyanto Nico Saputro, tetapi penyelesaian akhirnya masih belum menemui sasaran.