Persebaya Janji Lebih Tajam Kontra Garudayaksa FC, Bernardo Tavares Soroti Finishing

Persebaya Surabaya berjanji tampil lebih tajam saat menghadapi Garudayaksa FC setelah hanya mencetak dua gol dari 15 tembakan. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya sejatinya tampil cukup agresif. Dalam dua laga awal Super League 2026-2027, Green Force total melepaskan 15 tembakan.
Namun, hanya dua yang mampu menjadi gol. Masalah finishing itu lah yang ingin disudahi ketika menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sore nanti (live Indosiar pukul 15.30 WIB).
Sang pelatih, Bernardo Tavares, tak mau anak asuhnya membuang-buang peluang.
"Saya tahu kalau finishing para pemain depan masih kurang bagus. Jadi, saya pastikan kami akan memperbaiki tingkat akurasi finishing para striker," katanya dalam sesi konferensi pers kemarin (18/9) sore.
Alex Martins bisa jadi salah satu opsi di lini depan. Bomber asal Brasil itu memang tengah on fire. Di laga terakhir, dia mencetak gol kemenangan atas PSIM Jogjakarta (13/9).
Dia ingin mempertahankan performa apiknya itu.
"Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya sangat senang dengan gol di laga sebelumnya, tapi yang paling penting bagi saya adalah bisa membantu Persebaya menang," terang mantan bomber Dewa United itu.
Alex mengatakan sekarang suasana tim sudah lebih baik dan saya yakin kami bisa bermain bagus serta tidak akan kalah di Surabaya.
"Selalu termotivasi setiap bermain di hadapan Bonek. Sangat menggetarkan ketika melihat dan mendengar dukungan Bonek dan Bonita dari tribun. Dukungan seperti itu memberi energi tambahan kepada kami di lapangan," tandasnya.
Cuma, Tavares meminta para pemain tidak terlalu percaya diri.
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