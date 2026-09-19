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Bagus Putra Pamungkas
Sabtu, 19 September 2026 | 17.41 WIB

Risto Mitrevski Siap Jadi Striker Persebaya, Jika Diminta Bernardo Tavares

Risto Mitrevski (kanan) siap dimainkan sebagai striker Persebaya Surabaya jika diminta Bernardo Tavares saat menghadapi Garudayaksa FC. (Dok. Persebaya.id) - Image

Risto Mitrevski (kanan) siap dimainkan sebagai striker Persebaya Surabaya jika diminta Bernardo Tavares saat menghadapi Garudayaksa FC. (Dok. Persebaya.id)

JawaPos.com - Risto Mitrevski sejatinya adalah bek tengah murni. Namun, pemain bertahan Persebaya Surabaya itu justru tampil di posisi berbeda.

Hal itu terlihat dalam dua laga awal Super League 2026-2027. Pemain asal Makedonia Utara itu selalu diturunkan sebagai gelandang bertahan.

Total, Risto sudah turun dalam 129 menit. Lantas, apakah pemain berusia 34 tahun itu senang dengan posisi barunya? Ternyata, Risto sama sekali tidak keberatan bermain sebagai gelandang jangkar.

"Jangankan gelandang bertahan, jika pelatih meminta saya untuk turun sebagai striker, saya siap. Yang terpenting adalah saya harus memberikan kontribusi maksimal untuk tim," kata pemain asal Makedonia Utara itu dalam sesi konferensi pers kemarin (18/9) sore.

Bagi Risto, memberikan penampilan 100 persen jauh lebih penting.

"Apalagi lawan yang akan kami hadapi juga tim yang bagus. Kami tidak boleh meremehkan siapa pun lawan di lapangan. Tentunya, kami ingin mempersembahkan tiga poin," terangnya.

Kemungkinan, Risto akan kembali menjadi gelandang bertahan dalam laga kontra Garudayaksa FC sore ini. Sang pelatih, Bernardo Tavares, memang sengaja menurunkan Risto sebagai gelandang bertahan.

"Bukan berarti kami ingin bermain bertahan. Namun, kami ingin menyeimbangkan pertahanan ketika dua wing-back kami maju ke depan," jelas pelatih asal Portugal itu.

Performa Risto Mitrevski di Super League 2026-2027

Laga: 2
Gol: -
Assist: -
Total tembakan: 1
Tembakan tepat sasaran: -
Total umpan: 29
Umpan sukses: 24
Tekel: 5
Intersep: 5
Sapuan: 1
Offside: -
Pelanggaran: 3
Kartu kuning: 1
Kartu merah: -

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Super League
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