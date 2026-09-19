Risto Mitrevski Siap Jadi Striker Persebaya, Jika Diminta Bernardo Tavares

Risto Mitrevski (kanan) siap dimainkan sebagai striker Persebaya Surabaya jika diminta Bernardo Tavares saat menghadapi Garudayaksa FC. (Dok. Persebaya.id)
JawaPos.com - Risto Mitrevski sejatinya adalah bek tengah murni. Namun, pemain bertahan Persebaya Surabaya itu justru tampil di posisi berbeda.
Hal itu terlihat dalam dua laga awal Super League 2026-2027. Pemain asal Makedonia Utara itu selalu diturunkan sebagai gelandang bertahan.
Total, Risto sudah turun dalam 129 menit. Lantas, apakah pemain berusia 34 tahun itu senang dengan posisi barunya? Ternyata, Risto sama sekali tidak keberatan bermain sebagai gelandang jangkar.
"Jangankan gelandang bertahan, jika pelatih meminta saya untuk turun sebagai striker, saya siap. Yang terpenting adalah saya harus memberikan kontribusi maksimal untuk tim," kata pemain asal Makedonia Utara itu dalam sesi konferensi pers kemarin (18/9) sore.
Bagi Risto, memberikan penampilan 100 persen jauh lebih penting.
"Apalagi lawan yang akan kami hadapi juga tim yang bagus. Kami tidak boleh meremehkan siapa pun lawan di lapangan. Tentunya, kami ingin mempersembahkan tiga poin," terangnya.
Kemungkinan, Risto akan kembali menjadi gelandang bertahan dalam laga kontra Garudayaksa FC sore ini. Sang pelatih, Bernardo Tavares, memang sengaja menurunkan Risto sebagai gelandang bertahan.
"Bukan berarti kami ingin bermain bertahan. Namun, kami ingin menyeimbangkan pertahanan ketika dua wing-back kami maju ke depan," jelas pelatih asal Portugal itu.
Laga: 2
Gol: -
Assist: -
Total tembakan: 1
Tembakan tepat sasaran: -
Total umpan: 29
Umpan sukses: 24
Tekel: 5
Intersep: 5
Sapuan: 1
Offside: -
Pelanggaran: 3
Kartu kuning: 1
Kartu merah: -
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022