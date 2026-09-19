Garudayaksa FC Tahan Imbang Persebaya Surabaya 0-0 di GBT, Diogo Ramalho Jadi Motor Serangan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 0-0 melawan Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Duel berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak ada tembakan yang mampu mengubah papan skor.

Persebaya Surabaya Langsung Menekan Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan kontra Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada menit ketiga, Yuran Fernandes Rocha Lopes sudah mencoba melepaskan tembakan, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.

Diogo Ramalho juga menjadi bagian dari awal serangan Green Force melalui peluang yang diciptakannya pada menit ketiga. Tiga menit berselang, giliran Jefferson Junio Antonio da Silva yang mencoba mengancam gawang Garudayaksa FC, tetapi tembakannya kembali belum mengarah tepat ke target.

Garudayaksa FC tidak tinggal diam dan merespons tekanan Persebaya Surabaya pada menit ketujuh. Alexsandar Busnic melepaskan tembakan yang masih melebar, sedangkan Brian Alejandro Rubio Rodríguez turut menciptakan peluang untuk tim tamu.

Intensitas pertandingan kemudian meningkat memasuki pertengahan babak pertama. Pada menit ke-19, Risto Mitrevski mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan, tetapi upayanya berhasil diblok pemain bertahan Garudayaksa FC.

Banyak Peluang, Belum Ada Gol Persebaya Surabaya kembali mengancam pada menit ke-20 melalui Arief Catur Pamungkas. Namun, tembakannya belum menemui sasaran sehingga skor 0-0 masih bertahan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Satu menit berselang, Miguel Pereira menciptakan peluang bagi Persebaya Surabaya. Tekanan Green Force kembali berlanjut pada menit ke-26 ketika Malik Risaldi melepaskan tembakan, sementara Toni Firmansyah juga tercatat menciptakan peluang pada momen yang sama.