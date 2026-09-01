Diogo Ramalho Kaget Keramahan Warga Surabaya! Gelandang Persebaya Surabaya Nyaman di Kota Pahlawan

JawaPos.com — Diogo Ramalho mengaku nyaman tinggal di Surabaya setelah mendapat sambutan hangat dari masyarakat sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya musim 2026/2027.

Gelandang asal Portugal itu merasa keramahan warga Kota Pahlawan bersama istrinya membantu proses adaptasi dengan cepat, termasuk menghadapi tantangan baru di sepak bola Indonesia.

Persebaya Surabaya akan memulai kampanye Super League 2026/2027 dengan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Pkor Sumpah Pemuda, Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Sebelum menjalani debut kompetitifnya, Diogo Ramalho lebih dulu menikmati pengalaman berbeda sebagai pemain asing yang baru kali pertama merasakan atmosfer sepak bola Indonesia.

Pengalaman tersebut terasa semakin spesial setelah Persebaya Surabaya berhasil merebut gelar juara Piala Presiden 2026.

Capaian pramusim itu menjadi modal penting bagi Green Force sebelum memulai perjalanan panjang di Super League 2026/2027.

Diogo Ramalho menyebut sambutan masyarakat Surabaya menjadi salah satu hal yang membuat dirinya cepat merasa seperti berada di rumah sendiri.

Tidak hanya dirinya, sang istri juga merasakan keramahan serupa sejak mereka tiba di Kota Pahlawan.