7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman di FIFA ASEAN Cup, Ada Jay Idzes

Jay Idzes dipastikan absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Instagram/@jayidzes)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah memanggil 23 pemain untuk tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, dia tidak memanggil sejumlah pemain langganan, termasuk Jay Idzes.
Dalam daftar 23 pemain, John Herdman tetap memanggil sejumlah pemain andalan serta beberapa nama yang kembali memperkuat Timnas Indonesia.
Pelatih asal Inggris itu harus meninggalkan sejumlah pemain yang sebelumnya kerap membela Skuad Garuda.
Baca Juga:Kampiun Campus League Badminton Regional Bandung Siap Tantang Juara Semarang di The Nationals
Setidaknya ada tujuh pemain langganan yang tidak masuk dalam daftar untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
Mereka absen dengan berbagai alasan, mulai dari cedera hingga pemulihan cedera.
Jay Idzes menjadi nama pertama yang dipastikan melewatkan FIFA ASEAN Cup 2026.
Bek berusia 26 tahun itu mengalami cedera otot paha depan pada kaki kirinya saat membantu Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 di Serie A Liga Italia.
Akibat cedera tersebut, Jay diperkirakan harus menepi selama enam hingga delapan pekan.
Pemain bernomor punggung tiga itu pun tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia pada ajang yang berlangsung 25 September hingga 5 Oktober.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022