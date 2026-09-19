7 Pemain Langganan Timnas Indonesia yang Tak Dipanggil John Herdman di FIFA ASEAN Cup, Ada Jay Idzes

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah memanggil 23 pemain untuk tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, dia tidak memanggil sejumlah pemain langganan, termasuk Jay Idzes.

Dalam daftar 23 pemain, John Herdman tetap memanggil sejumlah pemain andalan serta beberapa nama yang kembali memperkuat Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu harus meninggalkan sejumlah pemain yang sebelumnya kerap membela Skuad Garuda.

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Setidaknya ada tujuh pemain langganan yang tidak masuk dalam daftar untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Mereka absen dengan berbagai alasan, mulai dari cedera hingga pemulihan cedera.

Jay Idzes Jay Idzes menjadi nama pertama yang dipastikan melewatkan FIFA ASEAN Cup 2026.

Bek berusia 26 tahun itu mengalami cedera otot paha depan pada kaki kirinya saat membantu Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 di Serie A Liga Italia.

Akibat cedera tersebut, Jay diperkirakan harus menepi selama enam hingga delapan pekan.