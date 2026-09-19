Prediksi AS Roma vs Inter Milan: Malen Incar Lautaro, Capocannoniere Memanas

JawaPos.com – Kapten sekaligus striker Inter Milan Lautaro Martinez meraih capocannoniere (pencetak gol terbanyak) Serie A musim lalu dengan 17 gol. Lautaro unggul tiga gol dari striker Como 1907 Anastasios Douvikas dan false nine AS Roma Donyell Malen.

Ada anggapan Malen lebih layak meraihnya karena pemain timnas Belanda itu baru bergabung dengan Giallorossi –sebutan AS Roma– di paruh kedua musim.

Musim ini, Malen langsung tancap gas dengan melesakkan 6 gol dalam empat giornata awal.

Pemain 27 tahun itu pun meninggalkan Lautaro yang baru mengemas 2 gol. Pertemuan keduanya di Stadio Olimpico, Roma, malam nanti jadi momen pembuktikan bahwa Malen layak menyalip Lautaro (siaran langsung Vidio pukul 23.00 WIB).

”Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menerjemahkan gerakan yang tampaknya sederhana menjadi sebuah gol,” kata allenatore AS Roma Gian Piero Gasperini tentang produktivitas Malen seperti dilansir dari Sky Sport Italia.

Jalur Sepatu Emas Eropa Untuk saat ini, Malen masuk dalam bursa pencetak gol terbanyak Eropa di musim ini. Di lima liga elite Eropa, Malen hanya kalah oleh false nine FC Barcelona, Raphinha, yang sudah mengumpulkan sembilan gol di LALIGA. Ada pula Lamine Yamal (FC Barcelona) dan Kylian Mbappe (Real Madrid) yang menciptakan tujuh gol.

Meski begitu, dengan total kontribusi 21 gol dan 25 umpan gol sejak membela AS Roma per 16 Januari lalu, statistik Malen tak tertandingi siapa pun.

”Bagaimana mungkin pemain cadangan Aston Villa jadi pencetak gol terbanyak Eropa,” demikian judul berita BBC Sport. Malen memang terpinggirkan di Aston Villa selama 1,5 musim sebelum digaet AS Roma.

Diakui Malen, koneksi apik dengan second striker Paulo Dybala punya andil atas produktivitas golnya. Dybala telah mengemas 3 umpan gol dari empat giornata musim ini.