Prediksi Skor Persija vs Java United di Super League: Macan Kemayoran Perpanjang Tren Kemenangan

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Java United pada laga pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - diprediksi akan mengunci poin penuh.

Sejatinya, Persija menghadapi Java United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Hanya saja, Macan Kemayoran tidak bisa berkandang disana karena stadion tersebut dipersiapkan untuk agenda FIFA ASEAN Cup 2026.

Persija juga tidak bisa menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) karena dipersiapkan untuk gelaran konser musisi asal Kanada, The Weeknd. Alhasil, Macan Kemayoran terpaksa bermain di luar Jakarta dengan memakai Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Bak jatuh tertimpa tangga, Persija dipastikan tidak mendapat dukungan langsung dari the Jakmania dalam laga tersebut. Pasalnya, laga tersebut berstatus tanpa penonton karena adanya Pemilihan Kepala Desa serentak di Gianyar pada Minggu (20/9).

“Singkatnya, ini sangat disayangkan dan menyedihkan. Meskipun ini pertandingan kandang kita, pendukung tuan rumah tidak dapat memberikan dukungan secara langsung,” kata pelatih Persija, Shin Tae-yong, pada konferensi pers jelang laga, Jumat (18/9).

Kendati demikian, Shin Tae-yong memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur melawan Java United. Menurutnya, Persija bisa meraih kemenangan dengan catatan tidak lengah selama pertandingan tersebut.

“Persiapan kami berjalan dengan baik. Kami datang dua hari sebelum pertandingan, bukan sehari sebelumnya, sehingga kami bisa mengatur kondisi fisik dengan baik. Jika kami sendiri tidak lengah dan bisa bermain sesuai dengan permainan kami, saya pikir kami bisa mendapatkan hasil yang bagus,” terang Shin Tae-yong.

Persija sendiri memiliki modal bagus untuk menantang Java United. Macan Kemayoran meraih dua kemenangan beruntun dalam dua pertandingan awal Super League musim ini. Lawan yang mereka tumbangkan juga tidak main-main.