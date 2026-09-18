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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 05.17 WIB

Dua Laga Cetak Dua Gol, Alexander Jeremejeff Ungkap Proses Adaptasinya di Persija Jakarta

Penyerang Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff. (Istimewa) - Image

Penyerang Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff. (Istimewa)

JawaPos.com - Alexander Jeremejeff terus menunjukkan ketajamannya bersama Persija Jakarta pada awal BRI Super League 2026/27. Striker asal Swedia tersebut sudah mencetak dua gol dari dua pertandingan yang dijalaninya bersama Macan Kemayoran.

Jeremejeff mencetak gol ketika Persija menghadapi Borneo FC Samarinda pada pertandingan pertama, kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor saat berhadapan dengan Persib Bandung pada pekan kedua.

Meski mengawali kompetisi dengan catatan positif, pemain berusia 32 tahun itu merasa masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Bukan hanya dengan permainan tim, tetapi juga dengan rekan-rekan setim dan kondisi lingkungan barunya.

Persija selanjutnya akan menghadapi Java United FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

“Saya masih merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Namun, sejauh ini awal yang saya jalani sangat menyenangkan. Saya tidak akan mengatakan semuanya mudah, tetapi saya merasa sangat diterima dengan baik,” ujar Jeremejeff.

Menurut Jeremejeff, proses adaptasinya sejauh ini berjalan dengan positif. Ia juga mengaku sudah memahami taktik yang diterapkan pelatih Persija, Shin Tae-yong, termasuk peran yang diberikan kepadanya di dalam tim.

“Taktik dan apa yang diinginkan pelatih dari saya sudah sangat jelas. Saya hanya membutuhkan lebih banyak waktu bersama rekan-rekan setim, beradaptasi dengan tim dan cuaca di sini. Saya yakin setelah itu semuanya akan menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Dua gol yang sudah dicetaknya turut menambah kepercayaan diri Jeremejeff. Namun, ia tidak ingin berhenti sampai di situ. Fokusnya kini adalah membantu Persija melanjutkan tren positif ketika menghadapi Java United.

Persiapan tim sepanjang pekan juga disebut berjalan dengan baik. Persija melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya sekaligus mempelajari permainan calon lawannya.

Editor: Banu Adikara
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