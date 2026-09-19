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Andika Rachmansyah
Sabtu, 19 September 2026 | 14.27 WIB

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Isenmulang: The Guardians Raih Kemenangan Perdana

Pemain Bhayangkara FC, Mauricio Viera, siap menghadapi Isenmulang. (Bhayangkara FC) - Image

Pemain Bhayangkara FC, Mauricio Viera, siap menghadapi Isenmulang. (Bhayangkara FC)

JawaPos.com – Bhayangkara FC akan menjamu Isenmulang FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9) malam WIB. The Guardians - julukan Bhayangkara FC - diperkirakan mendulang kemenangan perdananya musim ini.

Tuan rumah belum meraih kemenangan dalam dua laga awal Super League musim ini. Pada pekan perdana, Bhayangkara FC bermain imbang 1-1 dengan Persebaya Surabaya. Kemudian pada pekan selanjutnya, mereka harus rela berbagi poin dengan Arema FC dengan skor 2-2.

Laga kandang menghadapi Isenmulang yang merupakan tim promosi bisa dijadikan momentum Bhayangkara FC untuk meraih tiga poin perdana. Secara matematis, tim yang sebelumnya bernama Adhyaksa FC ini seharusnya bisa dikalahkan.

Isenmulang saat ini merupakan penghuni dasar klasemen sementara Super League. Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai ini mengalami kekalahan beruntun dalam dua laga awal musim ini dan kebobolan delapan gol.

Isenmulang mengalami kekalahan dari 0-4 dari Arema FC di laga pedana, kemudian dihajar 1-4 saat berjumpa Bali United di pekan selanjutnya. Oleh sebab itu, Oscar Bruzon sadar betul mengenai peluang untuk mengakhiri puasa kemenangan timnya.

“Saya senang menghadapi pertandingan besok. Saya rasa di dua pertandingan sebelumnya kami seharusnya mendapatkan tiga poin. Kami menatap pertandingan besok dan berusaha keras untuk mendapatkan tiga poin,” kata Oscar Bruzon pada konferensi pers, Jumat (18/9).

“Kami ingin meraih kemenangan di laga besok sebelum jeda internasional. Kami butuh poin di kandang, dan mereka pun butuh poin setelah menempuh perjalanan ke sini,” sambung pelatih asal Spanyol ini. 

Di kubu tamu, pelatih Isenmulang FC, Mundari Karya bertekad mengakhiri tren negatif. Mantan pelatih Barito Putera ini menyebut fokus para pemain akan diperbaiki agar kesalahan yang sama di dua laga awal tak terulang.

“Kita berharap sepanjang pertandingan anak-anak tetap fokus pada permainan sendiri. Saat ada momen tertentu, kita sangat bagus, tetapi pada saat kehilangan konsentrasi ini yang menadi masalah,” kata Mundari Karya.

Editor: Edi Yulianto
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