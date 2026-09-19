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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 19 September 2026 | 13.25 WIB

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Isenmulang di Super League: The Guardians Pesta Gol di Lampung

Bhayangkara FC diprediksi meraih kemenangan pertama saat menjamu Isenmulang FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. (Bhayangkara) - Image

Bhayangkara FC diprediksi meraih kemenangan pertama saat menjamu Isenmulang FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. (Bhayangkara)

JawaPos.com — Bhayangkara FC diprediksi meraih kemenangan pertama di Super League 2026/2027 saat menjamu Isenmulang FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (19/9/2026) pukul 19.00 WIB.

The Guardians memiliki materi pemain lebih mumpuni, sementara Isenmulang FC datang dengan catatan dua kekalahan dan sudah kebobolan delapan gol.

Bhayangkara FC Bidik Kemenangan Pertama

Bhayangkara FC membutuhkan tiga poin saat menghadapi Isenmulang FC setelah hanya mengoleksi dua poin dari dua pertandingan awal Super League 2026/2027.

Tim berjuluk The Guardians itu mengawali musim dengan hasil imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya sebelum kembali bermain seri 2-2 kontra Dewa United.

Hasil tersebut belum sesuai harapan Bhayangkara FC yang memiliki sejumlah pemain berkualitas di lini serang.

Pelatih Oscar Bruzon pun menegaskan target timnya untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan sebelum kompetisi memasuki jeda FIFA Matchday.

“Kami ingin meraih kemenangan sebelum break FIFA Matchday. Kami butuh poin, dan mereka juga butuh poin. Tujuan utama kami meraih tiga poin,” kata Oscar Bruzon.

Bhayangkara FC memiliki modal lain berupa produktivitas yang cukup menjanjikan dalam catatan pertandingan sebelumnya.

Pada akhir musim lalu, The Guardians bahkan mampu menghancurkan PSBS Biak dengan skor telak 7-0 pada 23 Mei 2026, meski performa tersebut belum sepenuhnya terbawa ke dua laga awal musim baru.

Editor: Edi Yulianto
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