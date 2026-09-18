Belum Menang di Dua Laga, Mauricio Viera Ungkap Tekad Bhayangkara FC Hadapi Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Gelandang Bhayangkara Presisi Lampung FC, Mauricio Viera, menegaskan kesiapan timnya menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Laga tersebut akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9).

Bhayangkara FC datang ke pertandingan ini dengan misi meraih kemenangan perdana musim ini. Dalam dua pertandingan sebelumnya, tim berjuluk The Guardian itu harus puas bermain imbang.

Bhayangkara FC membuka kompetisi dengan hasil 1-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya. Setelah itu, mereka kembali bermain seri dengan skor 2-2 ketika bertemu Dewa United Banten FC.

Hasil tersebut membuat Bhayangkara FC belum merasakan kekalahan, tetapi juga belum mampu mengamankan tiga poin. Mauricio Viera pun berharap situasi itu berubah ketika mereka tampil di hadapan pendukung sendiri.

Menurut Viera, Bhayangkara FC sebenarnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan pada pertandingan terakhir. Karena itu, hasil tersebut menjadi tambahan motivasi bagi dirinya dan rekan-rekannya untuk tampil lebih baik saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC.

"Saya merasa kondisi tim sangat baik saat ini. Saya berharap kami bisa menampilkan permainan yang sangat bagus besok. Pada laga terakhir, saya merasa kami sebenarnya pantas meraih kemenangan, dan besok kami sangat membutuhkan tiga poin tersebut," ujar Viera dalam konferensi pers, Jumat (18/9).

Gelandang asal Uruguay tersebut juga menjadi salah satu pemain yang selalu dipercaya tampil sejak menit awal. Viera masuk starting XI dalam dua pertandingan pertama Bhayangkara FC musim ini.

Meski mendapat kepercayaan dari pelatih, Viera tidak ingin terlalu menyoroti pencapaian individunya. Baginya, kesempatan bermain sejak awal merupakan hasil dari kerja sama seluruh pemain dalam tim.