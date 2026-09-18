Mundari Karya Minta Isenmulang Kalteng FC Tak Ulangi Kesalahan Saat Lawan Bhayangkara FC

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC terus melakukan pembenahan menjelang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Sabtu (19/9) malam.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, menyebut sejumlah evaluasi sudah dilakukan setelah tim menjalani dua pertandingan pertama musim ini. Fokus menjadi salah satu perhatian utama tim pelatih.

Mundari menilai anak asuhnya masih melakukan beberapa kesalahan yang sama dalam pertandingan sebelumnya. Karena itu, tim berusaha memperbaiki berbagai kekurangan melalui persiapan sebelum menghadapi Bhayangkara FC.

"Ya, jadi banyak hal yang kita lakukan setelah dua pertandingan. Kita banyak melakukan kesalahan yang sama di dalam pertandingan kemarin. Kita sudah coba ubah ini dan para pemain sudah bekerja keras," ujar Mundari.

Menurut mantan pelatih tim nasional tersebut, persoalan Isenmulang Kalteng FC bukan hanya mengenai teknis permainan. Konsentrasi pemain sepanjang pertandingan juga menjadi bagian penting yang harus diperbaiki.

Mundari mengambil contoh ketika timnya menghadapi Bali United FC. Saat itu, Isenmulang mampu tampil cukup baik selama sekitar 30 menit pertama, baik ketika menguasai bola maupun saat bertahan.

Namun, permainan mulai berubah ketika konsentrasi pemain menurun. Situasi tersebut menjadi catatan yang ingin diperbaiki sebelum menghadapi Bhayangkara FC.