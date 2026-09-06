Andik Vermansah Comeback ke Super League, Bintang Garudayaksa FC "Menolak Tua"

JawaPos.com – Setelah tiga musim bermain di kasta kedua, Andik Vermansah akhirnya comeback ke kasta tertinggi. Pemain 34 tahun itu kembali merumput di Super League 2026-2027 bersama Garudayaksa FC.

Usia yang tak lagi muda membuat Andik harus bekerja ekstra keras. Bukan hanya untuk membantu tim mencapai target, tetapi juga bersaing mendapatkan tempat di starting eleven.

Bagi Andik, kembali bermain di Super League menghadirkan perasaan campur aduk. Dia mengaku senang sekaligus memiliki misi besar bersama klub barunya.

“Senang, bersyukur, tapi juga ada misi. Pastinya sangat senang sekali. Tim baru juga, terus habis itu juara dan promosi,” ungkap Andik (4/9).

Garudayaksa akan menjalani pertandingan pembuka dengan menghadapi Jawa United di Stadion Jatidiri, Semarang, hari ini (6/9). Di usia yang tak lagi muda, Andik menegaskan tidak takut bersaing.

“Intinya saya menolak tua, seperti itu. Insyaallah,” katanya sambil tertawa.

Bersaing di Super League, Garudayaksa mendapat dukungan dari Zentara Technologies dengan mengadopsi Planet Training, sebuah platform yang dirancang di Indonesia dan telah teruji oleh para pelatih internasional serta asosiasi nasional di Eropa.

Teknologi tersebut dipercaya membuat metodologi kepelatihan dan sistem identifikasi bakat para pemain menjadi lebih terstruktur. Termasuk Andik yang dikenal dengan kecepatannya.