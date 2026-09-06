Andik Vermansah Comeback ke Super League, Bintang Garudayaksa FC "Menolak Tua"

Andik Vermansah kembali ke kasta tertinggi bersama Garudayaksa FC. Di usia 34 tahun, dia siap bersaing dengan pemain asing dan berebut tempat di tim utama. (Dok. Andik)
JawaPos.com – Setelah tiga musim bermain di kasta kedua, Andik Vermansah akhirnya comeback ke kasta tertinggi. Pemain 34 tahun itu kembali merumput di Super League 2026-2027 bersama Garudayaksa FC.
Usia yang tak lagi muda membuat Andik harus bekerja ekstra keras. Bukan hanya untuk membantu tim mencapai target, tetapi juga bersaing mendapatkan tempat di starting eleven.
Bagi Andik, kembali bermain di Super League menghadirkan perasaan campur aduk. Dia mengaku senang sekaligus memiliki misi besar bersama klub barunya.
“Senang, bersyukur, tapi juga ada misi. Pastinya sangat senang sekali. Tim baru juga, terus habis itu juara dan promosi,” ungkap Andik (4/9).
Garudayaksa akan menjalani pertandingan pembuka dengan menghadapi Jawa United di Stadion Jatidiri, Semarang, hari ini (6/9). Di usia yang tak lagi muda, Andik menegaskan tidak takut bersaing.
“Intinya saya menolak tua, seperti itu. Insyaallah,” katanya sambil tertawa.
Bersaing di Super League, Garudayaksa mendapat dukungan dari Zentara Technologies dengan mengadopsi Planet Training, sebuah platform yang dirancang di Indonesia dan telah teruji oleh para pelatih internasional serta asosiasi nasional di Eropa.
Teknologi tersebut dipercaya membuat metodologi kepelatihan dan sistem identifikasi bakat para pemain menjadi lebih terstruktur. Termasuk Andik yang dikenal dengan kecepatannya.
Dengan dukungan tersebut, Andik diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk Garudayaksa pada musim ini. Pengalaman panjangnya di level tertinggi menjadi modal penting bagi tim yang baru promosi ke Super League.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa