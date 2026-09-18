Miguel Pereira Nikmati Proses Adaptasi, Persebaya Siapkan Diri Hadapi Garudayaksa FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya terus menunjukkan perkembangan pada awal BRI Super League 2026/2027. Meski baru menjalani dua pertandingan, tim berjuluk Green Force itu mulai menemukan ritme permainan yang diinginkan pelatih Bernardo Tavares.

Salah satu pemain yang ikut merasakan proses tersebut adalah Miguel Pereira. Winger asal Portugal itu selalu mendapat kepercayaan tampil sejak menit awal dalam dua laga pertama dan menuntaskan pertandingan selama 90 menit penuh.

Miguel tampil saat Persebaya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pembuka. Setelah itu, ia kembali dipercaya menjadi starter ketika Green Force meraih kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).

Meski sudah mendapatkan menit bermain yang cukup banyak, pemain berusia 27 tahun tersebut mengaku proses adaptasinya bersama Persebaya masih terus berjalan. Baginya, perkembangan individu tidak bisa dipisahkan dari peningkatan performa tim secara keseluruhan.

Miguel menilai Persebaya menunjukkan kemajuan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, situasi di Super League memiliki tantangan berbeda dibanding turnamen pramusim seperti Piala Presiden.

"Kami terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Kami memulai musim dengan laga tandang yang tidak mudah, lalu meraih kemenangan di kandang. Chemistry dan kepercayaan diri tim mulai terbentuk," ujar Miguel.

Sejauh ini, Miguel memang belum mencatatkan gol maupun assist. Namun, kontribusinya tetap dibutuhkan untuk membantu aliran serangan Persebaya dari sisi sayap. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuannya membuka ruang menjadi bagian penting dalam permainan Green Force.

Pemain asal Portugal itu juga tidak terlalu memikirkan statistik pribadi. Baginya, hasil tim tetap menjadi prioritas utama dibanding pencapaian individu.