Persebaya Krisis Pemain, Saddil dan Alex Martins Belum dalam Kondisi Terbaik

JawaPos.com – Super League 2026-2027 baru berjalan tiga pekan. Namun, Persebaya Surabaya sudah kehilangan sejumlah pemainnya akibat cedera.

Total, ada tiga pemain yang sedang dalam kondisi kurang fit. Mereka adalah Francisco Rivera, Matheus Lagoa, dan Ernando Ari Sutaryadi.

Ketiga pemain tersebut bahkan absen dalam laga kontra Garudayaksa FC (19/9).

“Bukan hanya Rivera, Lagoa, dan Ernando yang cedera. Alex Martins juga baru saja sembuh dari cedera,” kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers setelah laga melawan Garudayaksa.

Meski sudah pulih, Alex belum sepenuhnya fit. Buktinya, bomber asal Brasil itu baru dimainkan pada babak kedua. Masalahnya, bukan hanya Alex yang belum fit di lini depan. Saddil Ramdani juga belum berada dalam kondisi 100 persen.

Karena belum dalam kondisi terbaik, Saddil juga baru diturunkan pada babak kedua.

“Itu karena Saddil tidak banyak memainkan pertandingan bersama Persib Bandung. Itu alasan Persib meminjamkan Saddil karena dia belum dalam kondisi terbaik,” beber mantan pelatih PSM Makassar itu.

Saat Latihan pada Hari Ketiga Lagoa sejatinya sudah diperkenalkan sebagai pemain Green Force dua pekan lalu. Namun, winger asal Brasil itu belum pernah masuk dalam daftar susunan pemain akibat cedera.

Tavares menceritakan kronologi cedera yang dialami pemain berusia 30 tahun itu.