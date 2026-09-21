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Senin, 21 September 2026 | 23.15 WIB

Persebaya Krisis Pemain, Saddil dan Alex Martins Belum dalam Kondisi Terbaik

Persebaya Surabaya menghadapi masalah cedera. Saddil Ramdani dan Alex Martins belum berada dalam kondisi terbaik. (Dok. Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya menghadapi masalah cedera. Saddil Ramdani dan Alex Martins belum berada dalam kondisi terbaik. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Super League 2026-2027 baru berjalan tiga pekan. Namun, Persebaya Surabaya sudah kehilangan sejumlah pemainnya akibat cedera.

Total, ada tiga pemain yang sedang dalam kondisi kurang fit. Mereka adalah Francisco Rivera, Matheus Lagoa, dan Ernando Ari Sutaryadi.

Ketiga pemain tersebut bahkan absen dalam laga kontra Garudayaksa FC (19/9).

“Bukan hanya Rivera, Lagoa, dan Ernando yang cedera. Alex Martins juga baru saja sembuh dari cedera,” kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers setelah laga melawan Garudayaksa.

Meski sudah pulih, Alex belum sepenuhnya fit. Buktinya, bomber asal Brasil itu baru dimainkan pada babak kedua. Masalahnya, bukan hanya Alex yang belum fit di lini depan. Saddil Ramdani juga belum berada dalam kondisi 100 persen.

Karena belum dalam kondisi terbaik, Saddil juga baru diturunkan pada babak kedua.

“Itu karena Saddil tidak banyak memainkan pertandingan bersama Persib Bandung. Itu alasan Persib meminjamkan Saddil karena dia belum dalam kondisi terbaik,” beber mantan pelatih PSM Makassar itu.

Saat Latihan pada Hari Ketiga

Lagoa sejatinya sudah diperkenalkan sebagai pemain Green Force dua pekan lalu. Namun, winger asal Brasil itu belum pernah masuk dalam daftar susunan pemain akibat cedera.

Tavares menceritakan kronologi cedera yang dialami pemain berusia 30 tahun itu.

“Matheus Lagoa mengalami cedera saat menjalani latihan hari ketiga bersama tim. Dia sedang berlari sendirian saat sesi pemanasan, lalu, sayangnya, mengalami cedera,” terang pelatih berusia 46 tahun itu.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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