Garudayaksa FC Imbang 1-1 Lawan Java United, Milos Joksic Sebut Timnya Sempat Kehilangan Arah

JawaPos.com - Garudayaksa FC harus puas membawa pulang satu poin dari laga perdana BRI Super League 2026/27. Bertandang ke markas Java United FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (6/9) sore, Garudayaksa bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut sebenarnya tidak lepas dari perjuangan Garudayaksa FC yang sempat tertinggal lebih dulu. Java United berhasil membuka keunggulan pada babak pertama melalui sundulan bek tengah Gustavo Franca.

Gol tersebut tercipta dari situasi sepak pojok. Gustavo Franca yang berada di dalam kotak penalti mampu memanfaatkan bola dengan baik untuk membawa Java United unggul 1-0 hingga turun minum.

Garudayaksa FC baru menunjukkan respons pada babak kedua. Tim asuhan Milos Joksic meningkatkan intensitas permainan dan mulai lebih berani mengambil kendali pertandingan.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-64. Gelandang serang Septian David Maulana berhasil mencetak gol penyama kedudukan sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.

Meski mampu bangkit, Milos Joksic menilai permainan Garudayaksa FC pada babak pertama jauh dari harapan. Pelatih asal Serbia itu menyebut timnya kesulitan menguasai bola dan terlalu sering melakukan kesalahan sederhana.

"Mereka menciptakan beberapa peluang yang sangat bagus. Kami tidak memiliki penguasaan bola, tidak ada serangan balik, dan eksekusi bola mati kami tidak cukup baik, hingga kami tertinggal 1-0," ujar Milos seusai pertandingan.

Performa Garudayaksa FC membaik pada awal babak kedua. Milos bahkan menyebut 30 menit pertama setelah jeda menjadi periode terbaik timnya dalam pertandingan tersebut.