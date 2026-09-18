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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 03.23 WIB

Ardi Ramdani Pastikan Isenmulang Kalteng FC Siap Tempur Lawan Bhayangkara FC

Kapten Isenmulang Kalteng FC Ardi Ramdani Tegaskan Siap Tempur Lawan Bhayangkara FC. (Istimewa) - Image

Kapten Isenmulang Kalteng FC Ardi Ramdani Tegaskan Siap Tempur Lawan Bhayangkara FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC mematangkan persiapan untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9).

Kapten Isenmulang Kalteng FC, Ardi Ramdani, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap menjelang pertandingan.

Tidak ada masalah berarti yang mengganggu persiapan tim untuk menghadapi laga tandang tersebut.

"Alhamdulillah pemain semua dalam kondisi fit dan siap untuk pertandingan besok," ujar Ardi dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Ardi menyadari pertandingan melawan Bhayangkara FC tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, tim tuan rumah memiliki kualitas yang cukup merata, baik dari sisi individu pemain maupun permainan sebagai sebuah tim.

Karena itu, Isenmulang Kalteng FC tidak ingin hanya mengandalkan kemampuan individu. Kekompakan dan mental bertanding dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi tekanan di kandang lawan.

"Tim lawan kita Bhayangkara FC ini tim yang sangat kuat, baik dari segi individu maupun tim. Tapi saya yakin dan percaya kami mempunyai mental yang bagus buat pertandingan besok," kata Ardi.

Kapten Isenmulang tersebut juga menyimpan keyakinan timnya mampu membawa pulang hasil positif dari Bandar Lampung. Bahkan, tiga poin menjadi target yang ingin diwujudkan pada pertandingan kali ini.

Editor: Banu Adikara
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