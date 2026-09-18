Ardi Ramdani Pastikan Isenmulang Kalteng FC Siap Tempur Lawan Bhayangkara FC

Kapten Isenmulang Kalteng FC Ardi Ramdani Tegaskan Siap Tempur Lawan Bhayangkara FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC mematangkan persiapan untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
Laga tersebut akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (19/9).
Kapten Isenmulang Kalteng FC, Ardi Ramdani, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap menjelang pertandingan.
Tidak ada masalah berarti yang mengganggu persiapan tim untuk menghadapi laga tandang tersebut.
Baca Juga:Prediksi Skor Stuttgart vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Dortmund Menang Telak di Tandang
"Alhamdulillah pemain semua dalam kondisi fit dan siap untuk pertandingan besok," ujar Ardi dalam konferensi pers jelang pertandingan.
Ardi menyadari pertandingan melawan Bhayangkara FC tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, tim tuan rumah memiliki kualitas yang cukup merata, baik dari sisi individu pemain maupun permainan sebagai sebuah tim.
Karena itu, Isenmulang Kalteng FC tidak ingin hanya mengandalkan kemampuan individu. Kekompakan dan mental bertanding dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi tekanan di kandang lawan.
Baca Juga:Prediksi Skor Werder Bremen vs Augsburg di Liga Jerman: Fuggerstädter Menang Tipis di Tandang
"Tim lawan kita Bhayangkara FC ini tim yang sangat kuat, baik dari segi individu maupun tim. Tapi saya yakin dan percaya kami mempunyai mental yang bagus buat pertandingan besok," kata Ardi.
Kapten Isenmulang tersebut juga menyimpan keyakinan timnya mampu membawa pulang hasil positif dari Bandar Lampung. Bahkan, tiga poin menjadi target yang ingin diwujudkan pada pertandingan kali ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022