Alasan Isenmulang Kalteng FC Sambut Persebaya Surabaya di Bandar Lampung Tanpa Penonton

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC dipastikan kembali menunda kesempatan untuk menggelar laga kandang perdana mereka di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, pada kompetisi Super League 2026/2027. Pertandingan pekan keempat melawan Persebaya Surabaya resmi dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.



Pengumuman pemindahan venue ini disampaikan langsung manajemen Laskar Tambun Bungai melalui akun resmi Instagram @isenmulangkaltengfc. Berdasarkan rilis tersebut, perubahan venue pertandingan ini mengacu pada surat keputusan Circular #10 dari I.League selaku operator kompetisi.



Sama seperti laga kandang sebelumnya melawan Bali United FC yang terpaksa digeser ke Gianyar, pemindahan kali ini juga disebabkan oleh pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini tengah menyelimuti wilayah Kota Palangka Raya. Faktor kesehatan dan keselamatan para pemain menjadi alasan utama keputusan krusial ini diambil.