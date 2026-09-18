Garudayaksa FC Lepas Najeeb Yakubu, Bek asal Niger Ini Kembali Memperkuat Persijap Jepara

JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi melepas bek asal Niger, Najeeb Yakubu. Pemain berusia 26 tahun itu mengakhiri kebersamaannya dengan klub dan melanjutkan karier bersama Persijap Jepara dengan status permanen.

Kepastian tersebut disampaikan Garudayaksa FC melalui unggahan di media sosial. Klub mengucapkan terima kasih kepada Najeeb yang menjadi bagian dari perjalanan mereka pada awal musim BRI Super League 2026/27.

"Thank you Najeeb Yakubu for being part of the Garudayaksa journey. Keep working, growing, and chasing your dreams. Good luck, Najeeb!," tulis akun resmi Garudayaksa FC.

Kebersamaan Najeeb dengan Garudayaksa memang berlangsung cukup singkat. Sejak bergabung, bek yang mengenakan nomor punggung 55 itu baru mendapatkan kesempatan tampil dalam dua pertandingan.

Penampilan pertamanya terjadi ketika Garudayaksa FC menghadapi Java United FC pada 6 September 2026. Dalam pertandingan tersebut, Najeeb memulai laga dari bangku cadangan dan baru dimainkan pada babak kedua.

Lima hari berselang, Najeeb kembali mendapat kesempatan bermain ketika Garudayaksa FC menghadapi Persik Kediri pada 11 September 2026. Kali ini, ia dipercaya tampil sejak menit pertama.

Setelah resmi meninggalkan Garudayaksa FC, Najeeb juga menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya.

Ia membagikan sejumlah momen saat memperkuat Garudayaksa sekaligus menyambut babak baru dalam kariernya bersama Persijap Jepara.