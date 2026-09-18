Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 19 September 2026 | 01.49 WIB

Garudayaksa FC Lepas Najeeb Yakubu, Bek asal Niger Ini Kembali Memperkuat Persijap Jepara

Najeeb Yakubu Tinggalkan Garudayaksa FC, Kembali Gabung Persijap. (Istimewa) - Image

Najeeb Yakubu Tinggalkan Garudayaksa FC, Kembali Gabung Persijap. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi melepas bek asal Niger, Najeeb Yakubu. Pemain berusia 26 tahun itu mengakhiri kebersamaannya dengan klub dan melanjutkan karier bersama Persijap Jepara dengan status permanen.

Kepastian tersebut disampaikan Garudayaksa FC melalui unggahan di media sosial. Klub mengucapkan terima kasih kepada Najeeb yang menjadi bagian dari perjalanan mereka pada awal musim BRI Super League 2026/27.

"Thank you Najeeb Yakubu for being part of the Garudayaksa journey. Keep working, growing, and chasing your dreams. Good luck, Najeeb!," tulis akun resmi Garudayaksa FC.

Kebersamaan Najeeb dengan Garudayaksa memang berlangsung cukup singkat. Sejak bergabung, bek yang mengenakan nomor punggung 55 itu baru mendapatkan kesempatan tampil dalam dua pertandingan.

Penampilan pertamanya terjadi ketika Garudayaksa FC menghadapi Java United FC pada 6 September 2026. Dalam pertandingan tersebut, Najeeb memulai laga dari bangku cadangan dan baru dimainkan pada babak kedua.

Lima hari berselang, Najeeb kembali mendapat kesempatan bermain ketika Garudayaksa FC menghadapi Persik Kediri pada 11 September 2026. Kali ini, ia dipercaya tampil sejak menit pertama.

Setelah resmi meninggalkan Garudayaksa FC, Najeeb juga menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya.

Ia membagikan sejumlah momen saat memperkuat Garudayaksa sekaligus menyambut babak baru dalam kariernya bersama Persijap Jepara.

"New colours. New chapter. First league game. Bismillah... Alhamdulillah, Always Grateful," tulis Najeeb.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persijap Jepara Kembali Tumbang di Kandang, Juan Cortes Akui Tim Masih Butuh Waktu - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Jepara Kembali Tumbang di Kandang, Juan Cortes Akui Tim Masih Butuh Waktu

Senin, 14 September 2026 | 04.33 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Borneo FC: Iago Mendonca Tetap Jadi Andalan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Borneo FC: Iago Mendonca Tetap Jadi Andalan

Sabtu, 12 September 2026 | 18.45 WIB

Prediksi Skor Persijap vs Borneo FC di Super League: Pesut Etam Siap Curi Poin Penuh! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persijap vs Borneo FC di Super League: Pesut Etam Siap Curi Poin Penuh!

Sabtu, 12 September 2026 | 13.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore