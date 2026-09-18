Risto Mitrevski Siap Jadi Striker! Cerita Bintang Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Garudayaksa FC

Risto Mitrevski siap menjalankan posisi apa pun sesuai instruksi Bernardo Tavares saat Persebaya Surabaya menghadapi Garudayaksa FC. (Persebaya) JawaPos.com - Risto Mitrevski menegaskan siap menjalankan posisi apa pun yang diberikan Bernardo Tavares saat Persebaya Surabaya menghadapi Garudayaksa FC di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Bek asal Makedonia Utara itu bahkan menyebut dirinya siap dimainkan sebagai penyerang jika kebutuhan taktik Persebaya Surabaya mengharuskannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Risto Mitrevski dalam konferensi pers jelang pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027.

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Sikap fleksibel itu menjadi sorotan karena dalam dua pertandingan awal musim ini, Bernardo Tavares memberikan tugas berbeda kepada Risto Mitrevski dengan menempatkannya sebagai gelandang bertahan.

Perubahan posisi Risto Mitrevski bukan sesuatu yang membuat pemain tersebut keberatan.

Sebaliknya, pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan dirinya siap mengikuti keputusan Bernardo Tavares demi kebutuhan tim di lapangan.

"Saya akan bermain sebagai penyerang jika pelatih menginginkannya. Tugas saya adalah memberikan segalanya di setiap pertandingan,” ujar Risto Mitrevski, Jumat (18/9)

“Jika pelatih ingin bermain dengan pertahanan yang lebih baik, atau sebagai bek, bek kanan, atau posisi apa pun, saya akan memberikan yang terbaik," sambung dia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kesiapan Risto Mitrevski menjalankan instruksi pelatih tanpa mempermasalahkan posisi bermain.