Teja Paku Alam Jadi Pahlawan Persib, Bobotoh Korea Dapat Persembahan

JawaPos.com - Persib Bandung mengawali perjalanan di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 dengan kemenangan 1-0 atas FC Seoul di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (16/9). Kiper Teja Paku Alam tampil gemilang dan menjadi salah satu kunci keberhasilan Pangeran Biru menjaga keunggulan hingga laga berakhir.

Teja beberapa kali melakukan penyelamatan krusial, terutama ketika FC Seoul meningkatkan tekanan pada babak kedua. Penampilan solid tersebut membuat kiper Persib Bandung itu terpilih sebagai Player of the Match.

Persib sebenarnya sudah mampu membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Julio Cesar mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa tim tamu memimpin 1-0.

Setelah tertinggal, FC Seoul berusaha mencari gol penyeimbang. Tekanan tuan rumah semakin terasa setelah jeda, tetapi lini belakang Persib Bandung mampu bermain disiplin.

Teja juga tampil tenang ketika harus mengamankan sejumlah peluang yang mengarah ke gawangnya. Keunggulan Persib pun bertahan hingga peluit panjang.

Teja mengakui pertandingan menghadapi FC Seoul tidak mudah. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.

Ia juga secara khusus mempersembahkan tiga poin tersebut kepada Bobotoh, termasuk mereka yang datang langsung ke Korea Selatan untuk memberikan dukungan.

"Pertandingannya tidak mudah, tetapi kami menjalani pertandingan yang solid hari ini. Kami berjuang bersama, dan kemenangan ini untuk Bobotoh yang hadir. Terima kasih untuk yang telah hadir mendukung kami," ujar Teja dilansir Persib.

Kemenangan di Seoul menjadi modal penting bagi Persib Bandung di tengah perjalanan panjang dan jadwal pertandingan yang cukup padat. Pangeran Biru kini harus kembali fokus ke persaingan kompetisi domestik.