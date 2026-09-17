Kelme Luncurkan Jersey Ketiga Timnas Indonesia Hari Ini! Warna Biru Jadi Pilihan

Bocoran warna jersey ketiga Timnas Indonesia. (Instagram/@kelme.id)
JawaPos.com - Apparel Kelme akan meluncurkan jersey ketiga untuk Timnas Indonesia pada hari ini, Kamis (17/9/2026). Warna biru menjadi pilihan untuk jersey tersebut.
Kabar peluncuran jersey ketiga Skuad Garuda diungkap langsung oleh Kelme Indonesia melalui akun media sosial Instagram resminya @kelme.id pada Rabu (16/9).
“Lihat apa yang membuatnya berbeda. Berbeda dalam setiap detail. Indonesia dalam setiap unsurnya. Tinggalkan Jejakmu. Besok, 17.09.26,” tulis Kelme Indonesia dalam instagram resminya.
Dalam unggahan videonya, Kelme Indonesia membocorkan warna dari jersey tersebut. Di mana, jersey anyar tersebut akan didominasi warna biru laut dan berkerah putih.
Kehadiran jersey ketiga dengan warna biru cukup menyita perhatian. Pasalnya, cukup jarang Timnas Indonesia memakai jersey berwarna tersebut.
Belum diketahui alasan Kelme Indonesia memilih warna biru untuk jersey ketiga. Yang jelas, jawab tersebut baru akan terkuak ketika jersey ketiga Timnas Indonesia resmi dirilis hari ini.
Menariknya, jersey ketiga diluncurkan menjelang Timnas Indonesia beraksi di FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen perdana gagasan FIFA tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.
Timnas Indonesia berstatus tuan rumah pada FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Singapura, Bangladesh, dan Malaysia.
Seluruh pertandingan Grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kondisi tersebut membuat Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan fase grup di hadapan pendukung sendiri.
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Jawa Pos
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