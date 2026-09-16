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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 13.02 WIB

Jelang Hadapi FC Seoul, Persib Bandung Dapat Suntikan Informasi dari Mantan Pemainya Oh In-kyun

Mantan pemain Persib Bandung Oh In-kyun menyempatkan diri datang ke hotel tempat tim menginap Korea Selatan. (Istimewa) - Image

Mantan pemain Persib Bandung Oh In-kyun menyempatkan diri datang ke hotel tempat tim menginap Korea Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kunjungan istimewa menjelang pertandingan perdana Grup E AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/27.

Di tengah persiapan menghadapi FC Seoul, mantan pemain Persib Bandung, Oh In-kyun, menyempatkan diri datang ke hotel tempat tim menginap di Seoul, Korea Selatan.

Kedatangan Oh In-kyun menjadi momen reuni singkat dengan sejumlah pemain dan ofisial yang pernah bekerja sama dengannya.

Gelandang asal Korea Selatan tersebut merupakan bagian dari skuad Persib Bandung pada musim 2018.

Beberapa mantan rekan setimnya yang ditemui In-kyun antara lain Dedi Kusnandar dan Beckham Putra Nugraha.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat.

Mereka terlihat berbincang santai sembari mengingat kembali pengalaman ketika sama-sama memperkuat Persib Bandung.

In-kyun mengaku senang bisa kembali bertemu dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya di Indonesia.

Dia juga mengatakan sudah cukup lama tidak berjumpa dengan mantan rekan-rekannya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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