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Andika Rachmansyah
Rabu, 16 September 2026 | 05.04 WIB

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib Bandung di ACL Two 2026/2027, Pangeran Biru Curi Poin di Korsel

Balsa Sekulic penyerang andalan Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung) - Image

Balsa Sekulic penyerang andalan Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjuangannya di AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Tim berjuluk Pangeran Biru itu bakal bertandang ke markas FC Seoul pada laga pertama Grup E di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung datang ke Negeri Ginseng dengan modal buruk. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menelan kekalahan dari Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026/2027.

Tim asuhan Igor Tolic itu kalah tipis 1-2 saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9).

Kekalahan tersebut sekaligus memperpanjang tren buruk Persib Bandung saat bermain di Jakarta.

Setelah menelan kekalahan pahit di laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Persib Bandung kembali dihadapkan dengan rintangan berat.

Marc Klok dan kawan-kawan harus menantang tim papan atas Korea Selatan, FC Seoul.

FC Seoul saat ini sedang memuncaki klasemen sementara Liga Korea Selatan 2026/2027.

Tim berjuluk Dark Red Warriors itu memimpin dengan koleksi 62 poin dari 19 kemenangan, lima imbang, dan lima kekalahan dalam 29 pertandingan yang telah dimainkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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