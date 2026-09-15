Prediksi Skor FC Seoul vs Persib Bandung di ACL Two 2026/2027, Pangeran Biru Curi Poin di Korsel

Balsa Sekulic penyerang andalan Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjuangannya di AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.
Tim berjuluk Pangeran Biru itu bakal bertandang ke markas FC Seoul pada laga pertama Grup E di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 19.00 WIB.
Persib Bandung datang ke Negeri Ginseng dengan modal buruk. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menelan kekalahan dari Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026/2027.
Tim asuhan Igor Tolic itu kalah tipis 1-2 saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9).
Kekalahan tersebut sekaligus memperpanjang tren buruk Persib Bandung saat bermain di Jakarta.
Setelah menelan kekalahan pahit di laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Persib Bandung kembali dihadapkan dengan rintangan berat.
Marc Klok dan kawan-kawan harus menantang tim papan atas Korea Selatan, FC Seoul.
FC Seoul saat ini sedang memuncaki klasemen sementara Liga Korea Selatan 2026/2027.
Tim berjuluk Dark Red Warriors itu memimpin dengan koleksi 62 poin dari 19 kemenangan, lima imbang, dan lima kekalahan dalam 29 pertandingan yang telah dimainkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022